Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.

La zafra 2026 está registrando cifras récord para la planta de Troche y destacó que hasta este jueves se alcanzaron las 300.000 toneladas de caña molida desde el inicio de la campaña, que comenzó el pasado 19 de mayo, aseguró el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka.

“Es una mala apreciación que se tiene”, dijo Wilka al ser consultado sobre los reclamos de los cañicultores que días atrás habían advertido sobre las limitaciones de la planta estatal para procesar toda la producción disponible.

El titular de Petropar afirmó que los resultados obtenidos hasta el momento demostrarían, según su interpretación, que la fábrica está funcionando con normalidad. Señaló que la molienda acumulada llegó a 300.000 toneladas y que el rendimiento promedio se encuentra en 63 litros de alcohol por tonelada de caña procesada.

Wilka también destacó que el inicio de la zafra se produjo el 19 de mayo, una fecha que calificó de histórica, y atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre los equipos técnicos de la planta de Troche y de la planta de Petropar en Villa Elisa.

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Según explicó, Petropar cuenta actualmente con 1.677 cañicultores censados, de los cuales alrededor del 80% corresponde a pequeños y medianos productores. Afirmó que la estatal está priorizando a este sector mediante asistencia y cobertura para garantizar el movimiento económico generado por la actividad cañera.

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El presidente de Petropar indicó además que los grandes productores también están entregando normalmente su materia prima. No obstante, reconoció que existe interés de parte de estos productores en enviar una porción de su producción a otros ingenios y señaló que esta posibilidad ya estaba contemplada dentro del procedimiento de la estatal.

Wilka explicó que a partir de octubre Petropar comenzará a enviar parte de la caña comprometida y censada a otro ingenio. Según indicó, el procedimiento requiere coordinar los volúmenes con la planta estatal y con el establecimiento privado receptor.

Finalmente, Petropar confirmó que el destino será el ingenio Neualco SA. Wilka explicó que la estatal cuenta con un contrato, resultado de un concurso, para derivar parte de la producción censada y así cumplir con sus objetivos de molienda y producción de alcohol absoluto durante la zafra 2026.

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La confirmación se produjo pocos días después de que un grupo de cañicultores autoconvocados reclamara públicamente que Petropar cumpliera el compromiso de derivar caña a ingenios privados ante las limitaciones de procesamiento de la planta de Troche.

Desde la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, su presidente, Cristian Fonseca, valoró la firma del acuerdo y señaló que los productores esperan que una cantidad importante de materia prima pueda ser enviada al sector privado.

Fonseca dijo que el principal objetivo es evitar que la caña quede en las fincas sin ser procesada. Explicó que el traslado hasta otro ingenio representa un costo adicional para los productores, debido a que implica transportar la materia prima unos 100 kilómetros, cuando habitualmente pueden entregarla a distancias mucho menores.

El dirigente indicó que alcanzar las 300.000 toneladas de molienda en septiembre constituye una cifra histórica para el sector. La asociación, según indicó, apunta a cerrar la campaña con al menos 400.000 toneladas procesadas.

Aunque Wilka afirma que no existe inconveniente para recibir la caña, Fonseca mantiene que la capacidad actual de la planta representa una limitación para absorber toda la producción. Explicó que el antiguo tren de molienda actualmente procesa unas 2.800 toneladas por día, trabajando las 24 horas, frente a las 1.800 o 2.000 toneladas diarias que, según recordó, procesaba en campañas anteriores.

Nuevo tren sigue trabado

En cuanto al nuevo tren de molienda, Wilka evitó realizar mayores comentarios y señaló que la continuidad del proyecto está condicionada por un conflicto judicial. Explicó que una medida cautelar impide actualmente avanzar con el proceso para culminar la obra.

El titular de Petropar sostuvo que el asunto se encuentra fuera del ámbito de decisión directa de la estatal y que corresponde esperar cómo evoluciona el proceso judicial. Mientras tanto, señaló que están analizando otras alternativas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la zafra.

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La construcción del nuevo tren de molienda arrastra un conflicto contractual que mantiene paralizado el proyecto. Los productores vienen reclamando desde hace varios años la culminación de la infraestructura, debido a que consideran que permitirá incrementar sustancialmente la capacidad de procesamiento de la planta de Mauricio José Troche.