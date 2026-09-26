Caso Hernán Rivas: advierten deterioro de la confianza internacional en las instituciones

La condena de Hernán Rivas, exsenador (ANR-HC) y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), generó un pronunciamiento de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham, por sus siglas en inglés), que alertó sobre cómo este tipo de situaciones impacta en la confianza institucional del Paraguay y en la llegada de inversiones.

Rivas fue condenado el pasado jueves a ocho años de prisión por hechos relacionados con el uso de un título falso de abogado en instituciones públicas.

A partir de este caso, AmCham Paraguay, mediante un comunicado emitido este sábado, reafirmó que un clima de negocios competitivo y previsible, capaz de atraer inversión extranjera sostenible, depende de la plena vigencia del Estado de derecho y de la seguridad jurídica.

Desde el gremio sostienen que los recientes acontecimientos judiciales y políticos en torno al caso Hernán Rivas evidencian la urgencia de erradicar toda práctica de simulación, fraude documental y falsificación de credenciales profesionales en los espacios de decisión del Estado.

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Confianza internacional en instituciones paraguayas

“El uso de títulos espurios para acceder a cargos de alta relevancia constitucional no solo vulnera el ordenamiento jurídico: también deteriora gravemente la confianza internacional en nuestras instituciones”, destacan.

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Añaden que los inversionistas globales buscan mercados en los que prevalezcan el mérito y la transparencia, y en los que exista la certeza de que las reglas son iguales para todos.

Un obstáculo: la impunidad y debilidad de las instituciones

Asimismo, resaltan que la impunidad y la debilidad de los controles institucionales constituyen un obstáculo directo para el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

“Por ello, instamos a las instancias judiciales a actuar con plena independencia, celeridad y rigor en las etapas que restan de este proceso, con estricto respeto de las garantías del debido proceso, de modo que el peso de la ley alcance a todos quienes resulten responsables, cualquiera sea su nivel de participación”, agrega.

Asimismo, exhortan a los poderes del Estado a profundizar las reformas institucionales necesarias para fortalecer los mecanismos de verificación y control, en particular la validación de títulos académicos y habilitaciones profesionales, y garantizar así que las decisiones públicas descansen sobre bases de plena legitimidad.

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Capitales buscan previsibilidad en un país

Desde la Cámara ponen a disposición la experiencia de su red de asociados para acompañar estos esfuerzos.

“Solo un Paraguay con instituciones sólidas, transparentes y respetuosas de la legalidad podrá consolidarse como un destino confiable para los capitales que buscan previsibilidad y desarrollo a largo plazo”, concluyen.