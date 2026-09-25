Yolanda Paredes tras condena de Hernán Rivas: “Cayó el peón, pero no los patrones”

La legisladora del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, recibió con satisfacción la condena, aunque pidió cautela debido a que el fallo todavía puede ser revisado en las instancias superiores. Señaló que la sentencia deberá ser confirmada para que eventualmente quede firme y se cumpla la pena impuesta.

Pero para la senadora, el caso Rivas representa apenas el comienzo de una investigación mucho más amplia, apenas la “punta del iceberg”. “Cayó el peón, pero no los patrones”, afirmó Paredes al analizar la condena contra su excolega.

La senadora sostuvo que Rivas “jamás pudo haber hecho todo lo que hizo solo” y aseguró: “Hay una estructura criminal que se encarga de producir títulos falsos en Paraguay”.

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Según Paredes, esa estructura tendría como objetivos obtener beneficios económicos y facilitar el acceso a cargos de relevancia, especialmente dentro de la función pública. También advirtió sobre el posible impacto de títulos falsos entre jueces y fiscales, debido a que estos profesionales intervienen directamente en la administración de justicia.

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Para Paredes, por lo tanto, la condena de Rivas no debería significar el cierre del caso, sino el inicio de nuevas investigaciones sobre quienes pudieron intervenir en la producción de los documentos y en el ascenso del exlegislador a posiciones de poder.

A cartistas: “No pueden decir que se sienten estafados”

La senadora cuestionó además la reacción de los oficialistas que, tras la condena, se presentan como engañados por Rivas. “Hoy ellos no pueden decir que se sienten estafados. Ellos le deben una disculpa pública a la ciudadanía”, afirmó.

Paredes sostuvo que el cartismo tuvo responsabilidad en la protección política de Rivas y recordó que ella misma se había opuesto a su designación, pero que el exlegislador contó con un respaldo que calificó de “férreo”.

La legisladora también vinculó el caso con antecedentes que, según afirmó, ya advertían sobre las capacidades y la preparación de Rivas. A su criterio, si dirigentes de la ANR conocían esas advertencias, la responsabilidad política alcanzaba a la cúpula del movimiento.

“Todos lo hicieron a sabiendas. Hoy ellos no pueden decir que se sienten estafados. Ellos le deben una disculpa pública a la ciudadanía”, insistió.

Recordó la nota que hizo el exsenador Enrique Bachetta (ANR) dirigida a Pedro Alliana, entonces presidente de la Cámara de Diputados. “O sea que Alliana sabía perfectamente y si Alliana sabía, sabía Horacio Cartes, sabía toda la cúpula”, indicó.

“El cartismo tenía un brazo extorsionador en el JEM”

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Paredes apunta directamente al papel que Rivas desempeñó dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Se comprueba que el cartismo tenía un brazo extorsionador en el Jurado”, afirmó la senadora.

En ese contexto, calificó el caso como una “asociación criminal” y sostuvo que la presunta estructura vinculada a los títulos falsos habría servido para obtener beneficios económicos o políticos.

Paredes planteó además una pregunta sobre las consecuencias que pudo haber tenido la presencia de Rivas en el JEM: “¿Cuántos magistrados delincuentes hoy están libres gracias a Hernán Rivas o cuántos jueces fiscales honestos han sido condenados por esta misma estructura criminal?”.

La senadora sostuvo que el cargo era particularmente relevante para el cartismo debido a que el JEM interviene sobre jueces y fiscales, y afirmó que Rivas habría sido un elemento funcional para ejercer influencia sobre esa estructura. Estas son afirmaciones políticas de Paredes y no conclusiones establecidas por la sentencia mencionada.

Paredes pide investigar a la Universidad Sudamericana

La senadora también reclamó profundizar la investigación sobre la Universidad Sudamericana y cuestionó que, a su criterio, no se haya avanzado suficientemente sobre quienes firmaron el título de Rivas.

Paredes mencionó específicamente a quienes identificó como responsables de la institución y sostuvo que debería determinarse quiénes participaron en la producción y validación de la documentación cuestionada.

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Además, reclamó a la comisión parlamentaria, presidida por el cartista Patrick Kemper que investiga los títulos falsos que no centre su trabajo en la Universidad Sudamericana. Afirmó que lleva meses solicitando información sobre el listado de sus egresados y advirtió que en esa lista podrían figurar jueces, fiscales, funcionarios y personas vinculadas al sistema político.

Proyecto para suspender nuevas universidades y carreras

Como una de las respuestas legislativas al escándalo, Paredes recordó que presentó un proyecto de ley para suspender temporalmente la habilitación de universidades e institutos privados mientras se busca “sanear” el sistema mediante el cual se otorgan títulos en Paraguay.

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La senadora anunció que pedirá el tratamiento de urgencia de la iniciativa y reclamó el respaldo de sus colegas. El objetivo, según explicó, es evitar que continúe la habilitación de nuevas instituciones mientras persisten los cuestionamientos sobre el sistema de otorgamiento y control de títulos.

La propuesta podría ser discutida después de las elecciones municipales del 4 de octubre.