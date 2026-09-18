¿Existe ya una demanda de Atome contra el Estado paraguayo? Esto aclaró la Procuraduría

Hasta la fecha, no existe una demanda ni un arbitraje iniciado por la empresa británica Atome PLC contra el Estado paraguayo, pese a la notificación presentada por la compañía en relación con su proyecto de fertilizantes verdes en Villeta, según informó la Procuraduría General de la República (PGR).

A través de un comunicado oficial difundido este 17 de septiembre, la institución explicó que el documento recibido corresponde a una notificación de controversia, mediante la cual la empresa plantea la posibilidad de impulsar acciones legales en el futuro.

Según detalló la Procuraduría, la comunicación remitida por Atome habilita un período de tres meses destinado a explorar mecanismos de entendimiento entre las partes. “La notificación recibida comunica la existencia de una controversia y plantea la posibilidad de iniciar acciones legales en el futuro, habilitando un período de tres meses para explorar una solución amistosa”, señala el comunicado.

La institución agregó que actualmente se encuentra analizando los planteamientos realizados por la empresa, por lo que evitó adelantar una posición oficial sobre el fondo del conflicto.

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El origen de la controversia con Atome

La reacción de la Procuraduría se produce luego de que Atome formalizara la entrega de un “Aviso de controversia e intención de someter una reclamación a arbitraje” contra la República del Paraguay.

La compañía sostiene que la controversia surge a raíz de la revocación por parte del Poder Ejecutivo de los decretos que respaldaban el acuerdo de tarifa eléctrica y suministro energético suscrito con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Dicho acuerdo era considerado un elemento clave para la viabilidad del proyecto megaindustrial de fertilizantes verdes que la firma impulsa en Villeta, una de las mayores inversiones anunciadas en el sector de hidrógeno y amoníaco verde en el país.

La firma británica tiene proyectado una inversión global de US$ 665 millones.

Gobierno reafirma compromiso con inversiones y seguridad jurídica

En su pronunciamiento, la Procuraduría destacó que Paraguay mantiene su compromiso con la seguridad jurídica, el respeto a las inversiones y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Asimismo, aseguró que el Gobierno seguirá abierto al diálogo con la empresa, aunque advirtió que defenderá los intereses del Estado paraguayo.

“El Gobierno mantiene su apertura al diálogo, pero defenderá con firmeza los intereses del Estado paraguayo y el interés nacional”, concluye el comunicado oficial.

¿Qué puede ocurrir en los próximos meses?

Con la presentación del Aviso de Controversia, se inicia una etapa de conversaciones entre las partes antes de que pueda concretarse una eventual demanda arbitral internacional por un US$ 600 millones contra el Estado paraguayo.

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Durante este período, Paraguay analizará los reclamos de la compañía y ambas partes podrán intentar alcanzar una salida negociada. En caso de no lograrse un acuerdo, Atome podría avanzar con una reclamación formal en instancias de arbitraje internacional, conforme a los mecanismos de protección de inversiones aplicables.