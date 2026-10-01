ANDE licita por US$ 31 millones ampliación de las subestaciones de Itaipú y Villa Hayes

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) publicó el 15 de setiembre de 2026 el llamado a la Licitación Pública Internacional LPI 2059/26 (ID 492034) en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El monto estimado es de US$ 31.127.404.

El procedimiento se rige por las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el contrato de préstamo 5502/OC-PR y la Ley 7414, del 23 de diciembre de 2024, que aprobó el crédito.

La obra forma parte del Programa de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II. El pliego de bases y condiciones (PBC) fija el financiamiento total del programa en US$ 260 millones.

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Se adjudicará a un solo contratista y sin lotes. Ese contratista se hará cargo de la ingeniería de detalle, el suministro de equipos y materiales, las obras civiles, electromecánicas y eléctricas, la gestión ambiental y social, las pruebas finales y la puesta en servicio.

Los equipos importados se cotizan en dólares, y los componentes locales, en guaraníes con IVA incluido. Según el PBC, el despacho aduanero estará a cargo de la ANDE y el pago de los equipos del exterior se hará mediante carta de crédito irrevocable.

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El portal de la DNCP clasifica el llamado como “convocatoria sin planificación” y lo enmarca en la Ley 7021/22. El pliego no prevé precalificación de oferentes.

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540 días para terminar

Tras la firma del contrato, el adjudicado tendrá 15 días para presentar el plan de trabajo (workstatement) y 45 días para entregar los planos que necesita la aprobación municipal. La ingeniería de detalle debe estar lista en 180 días.

El suministro, la construcción y la puesta en servicio deberán concluir en 540 días (unos 18 meses) desde la entrada en vigor del contrato.

Por cada día de atraso, el contratista pagará una multa de 0,15% del precio del contrato, con un tope del 10%. Sobre el monto estimado, ese tope equivale a unos US$ 3,1 millones. El pliego no prevé bonificación por terminar antes de plazo.

El contratista deberá presentar una garantía de cumplimiento del 10%. Los precios son reajustables y se prevé un anticipo del 20% para los servicios, respaldado por una garantía equivalente.

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Exigencias para los oferentes

Las empresas deberán acreditar experiencia como contratista principal, o miembro de un consorcio, en al menos un contrato de diseño, suministro e instalación completa de una subestación de 500 kV o más. Ese contrato debe haberse terminado en los últimos 15 años. También se exige certificación ISO 9001.

En lo financiero, piden una facturación anual promedio de US$ 34 millones, calculada sobre los mejores cinco de los últimos diez años. Esa cifra supera el monto estimado de la propia obra. Además, el oferente debe demostrar acceso a US$ 5,1 millones en flujo de efectivo.

Los fabricantes de interruptores, seccionadores, transformadores de medida y descargadores de 500 kV y 220 kV, y de bancos de reactores de 500 kV, deben tener diez años de experiencia y producción mínima comprobada. Para participar hay que presentar una garantía de mantenimiento de oferta de US$ 1.020.000, válida por 147 días.

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Según la DNCP, la visita técnica será el jueves 8 de octubre, a las 10:00, y puede reemplazarse con una declaración jurada. Las consultas se reciben por el portal hasta el martes 13 de octubre, a las 12:00.

Las ofertas se entregan el viernes 23 de octubre, a las 9:00, en la sede central de la ANDE (Avda. España y Padre Cardozo). En tanto que la apertura será a las 9:30, en el Salón Auditorio. No se admitirán ofertas electrónicas, señalan.

Antecedente en Villa Hayes

La subestación Villa Hayes ya fue objeto de otra millonaria contratación de la ANDE. En diciembre de 2025, la institución firmó con el Consorcio RCC (Rieder & Cía. S.A.C.I., CIE S.A. y Concret Mix S.A.) el contrato 9889/2025, para instalar un cuarto banco de autotransformadores de 500/220/23 kV y 600 MVA. La obra se adjudicó en la licitación LPI 1816/2024, el 16 de julio de 2025.

Esa vez, la ANDE eligió la modalidad de leasing operativo, regulada por la Ley 7021. La institución pagará G. 2.964 millones por mes durante 15 años, con IVA incluido, y tendrá una opción de compra de G. 26.000 millones al final del contrato. Los pagos comienzan recién cuando la obra entra en funcionamiento, y el plazo máximo de construcción es de 24 meses.

Al explicar el esquema, el jefe de la División de Proyectos de la ANDE, ingeniero Jorge Amarilla, afirmó: “El riesgo está en el contratista, no en la ANDE”. La nueva licitación sigue otra lógica. La ANDE contratará directamente la ingeniería, el suministro y las obras con un préstamo del BID, y los US$ 31,1 millones estimados no se pagan en cuotas mensuales como en el leasing.