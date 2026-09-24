La ANDE triplica presupuesto para eventos e inauguración de obras

Mediante el Decreto N° 6120/2026, el Gobierno decidió tomar múltiples medidas y ordenar recortes para optimizar, priorizar y mejorar la gestión del gasto público pero. Pese a su vigencia, instituciones de todo el país sigue realizando múltiples gastos superfluos, como las clásicas “paladas iniciales” o inauguraciones de obras.

Esta semana, la Administración Nacional de Electricidad publicó el llamado a licitación N° 483119, para contratar servicios de “Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras y Actividades Oficiales de la ANDE.”

El contrato es de carácter plurianual (2026-2028) y se menciona la cobertura de “actividades oficiales con la Presidencia de la República y para la inauguración de obras de la ANDE”. El monto total previsto es de G. 2.326.280.191. La apertura de ofertas será el 12 de octubre.

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En cuanto al lugar donde se prestarán los servicios, será “conforme al cronograma de actividades oficiales elaborada en coordinación con la Presidencia de la República y la Presidencia de la ANDE, en el lugar definido por ambas autoridades, pudiendo ser en la capital o en el interior del país“.

Se solicita la provisión de micrófonos, proyectores, pantallas, televisiones, ventiladores, ambientación y montaje y desmontaje de escenarios, además de otros elementos vinculados a la realización de eventos. También se planifica la compra de arreglos florales.

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Llamativa diferencia con monto de 2024

Actualmente la Administración Nacional de Electricidad tiene vigente un contrato abierto para el “Servicio de Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras y Actividades Oficiales de la ANDE”.

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Ese llamado se licitó en el año 2024 y también fue plurianual. Llamativamente, en aquella ocasión el monto total fue de solo G. 700 millones, por lo cual el llamado que se hizo esta semana triplica esa cifra.

Ese contrato llega a su fin en el mes de diciembre y ya implicó el desembolso de unos G. 547 millones hasta la fecha. La beneficiada fue Ana Elizabet Fernández Espínola.

Contrato fue ampliado

Este contrato fue modificado el pasado 16 de setiembre mediante una adenda que tuvo como objetivo ampliar el monto del contrato por G. 140 millones, con lo cual la cifra total se disparó a G. 840 millones. No obstante, todavía está lejos del presupuesto previsto para el siguiente llamado.

Al observar el detalle de los documentos difundidos en el llamado que se publicó el 21 de setiembre en el portal de Contrataciones Públicas, se observa que la ANDE pidió dos presupuestos a firmas privadas, pero tuvo como referencia principal los precios del contrato vigente, por ser el más bajo. Por ese motivo, se presume que con la nueva licitación se pretende realizar más eventos e inauguración de obras, pero ese dato no está publicado aún en la página abierta de la DNCP.

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Además de este contrato con la ANDE, Espínola fue adjudicada para ofrecer servicios de ceremonial y catering para instituciones como la Policía Nacional, SENACSA, la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Deportes, el Ministerio de Agricultura y muchos otros más.

El contrato más elevado fue con la Secretaria Nacional de Deportes (SND), por G. 3.700.000.000, el pasado 4 de setiembre de este año, para “servicios técnicos y profesionales de arbitraje para programas deportivos”, de forma plurianual entre el 2026 y 2027.

Otros llamados similares

Además de la ANDE, instituciones como la Facultades de la Universidad Nacional de Asunción, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Migraciones, Fiscalía General del Estado y varios municipios también tienen múltiples licitaciones abiertas para contratación de servicios ceremoniales y gastronómicos.

Cabe resaltar que el decreto N° 6120/202 establece solo el recorte de compra de catering, exceptuando a eventos internacionales y personal esencial.