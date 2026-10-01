Mitic proyecta subir 153% su presupuesto en el 2027: ¿Dónde destinará los recursos?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) proyecta un fuerte salto en su presupuesto para 2027. El anteproyecto asigna a la institución G. 818.287 millones (aprox. US$ 126,71 millones según el dólar proyectado en el PGN 2027 que es de G. 6.458), frente a G. 323.541 millones previstos para 2026. La diferencia alcanza G. 494.747 millones, lo que representa un aumento de 153%.

Según se desprende del documento, el principal motor de la suba es el proyecto “Mejoramiento de la Competitividad con las TIC en Paraguay” o también conocido como “programa de Apoyo a la Agenda Digital”, que pasa de G. 163.031 millones en 2026 a G. 673.951 millones en 2027. El aumento es de G. 510.921 millones, equivalente a 313,4% para el próximo ejercicio fiscal.

El salto de este proyecto supera incluso el crecimiento neto de todo el presupuesto del Mitic. Esto ocurre porque otras áreas registran recortes y compensan una parte del incremento. Según el documento analizado se le da prioridad a a las construcciones y a la compra de maquinarias y otros programas pierden recursos, entre ellos la red para instituciones educativas.

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Suba del presupuesto del Mitic: inversión física concentra el mayor aumento

Dentro del proyecto de competitividad con TIC, el cambio más fuerte aparece en Inversión Física. Esta partida pasa de G. 80.704 millones en 2026 a G. 595.478 millones (cerca de US$ 92,21 millones) en 2027.

La diferencia alcanza G. 514.774 millones, con una variación de 637,9%. La mayor parte de ese aumento se reparte entre obras y compra de equipos. Las construcciones pasan de G. 65.325 millones a G. 288.332 millones. El incremento alcanza G. 223.007 millones.

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A su vez, las adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas suben de G. 2.387 millones a G. 230.331 millones. La diferencia es de G. 227.943 millones. Los equipos de oficina y computación también muestran un salto: pasan de G. 8.186 millones a G. 68.092 millones. Son G. 59.906 millones más.

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Mitic prevé fuerte aumento para maquinarias y equipos

Al revisar los objetos de gasto, uno de los cambios más altos corresponde a “Maquinarias y Equipos Industriales”. El monto pasa de G. 2.086 millones en 2026 a G. 228.809 millones en 2027. La diferencia alcanza G. 226.724 millones.

También crece con fuerza la compra de equipos de computación. La partida pasa de G. 4.787 millones a G. 66.319 millones, lo que representa G. 61.532 millones adicionales.

Los Servicios Técnicos y Profesionales del proyecto también suben, de G. 51.700 millones a G. 56.294 millones. La diferencia es de G. 4.593 millones.

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Construcción de red para instituciones educativas con recortes

El fuerte incremento del presupuesto total no alcanza a todas las dependencias y proyectos. En ese sentido, para el área de Gestión Administrativa la misma baja de G. 44.159 millones a G. 43.424 millones, una reducción de G. 735 millones. Por su parte, Gestión de la Comunicación Pública pasa de G. 9.544 millones a G. 8.477 millones. El recorte alcanza G. 1.067 millones.

La “Construcción de una red para instituciones educativas” registra la mayor baja en valores absolutos. El proyecto pasa de G. 91.688 millones en 2026 a G. 72.909 millones en 2027, con G. 18.779 millones menos. Aunque el presupuesto total del Mitic crece más de 150%, solo este proyecto registra una reducción de 20,5% frente al monto previsto para 2026.

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