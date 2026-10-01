Por fin avanzan los trabajos en una desastrosa ruta de Cordillera

Los trabajos de recuperación de la ruta D009, que une Arroyos y Esteros con Tobatí, avanzan actualmente en la zona de Isla Guazú. La intervención, que contempla 29 km de la vía, tiene una inversión de casi G. 64.000 millones y un plazo de ejecución de 24 meses.

Los trabajos se desarrollan en el tramo que atraviesa la compañía Isla Guazú, en el distrito de Tobatí. Las tareas incluyen la limpieza de la franja de dominio y de la calzada, además de trabajos de bacheo y regularización con mezcla asfáltica.

La ejecución está a cargo de Proel Ingeniería, con una inversión de G. 63.937.271.091. El proyecto corresponde al Llamado N.º 45/2025 y establece un plazo de ejecución de 24 meses.

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Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), estas labores forman parte de la preparación de la vía para la posterior colocación de la carpeta asfáltica.

La ruta constituye una conexión entre Arroyos y Esteros y Tobatí y es utilizada para el traslado de personas y productos de la zona. De acuerdo con los datos del MOPC, unas 55.000 personas serían beneficiadas directamente por la intervención.

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La recuperación de la vía también apunta a facilitar el desplazamiento de la producción local y el movimiento comercial entre ambas ciudades.

MOPC interviene caminos en ocho municipios de Cordillera

Además de los trabajos sobre la D009, el MOPC reportó intervenciones de mantenimiento y mejoramiento de caminos en distintos puntos del departamento de Cordillera. Las tareas abarcaron 31,9 kilómetros durante la semana del 18 al 24 de septiembre y alcanzaron a ocho municipios.

Los trabajos estuvieron a cargo del Distrito Nº 3 del MOPC y se realizaron en Tobatí, Mbocajaty, Juan de Mena, Eusebio Ayala, Santa Elena, Itacurubí, San Bernardino y Primero de Marzo.

Las acciones incluyeron rehabilitación, carga y compactación de ripio, limpieza, canalización, cuneteado, despeje de plataforma, apertura de calles con topadora y limpieza de la franja de dominio.

Entre los sectores atendidos figuran la ruta principal Tobatí–Arroyos y Esteros y las compañías Yhaguy, Guido Almada, Punta, Paso Tranquera, Toropí Loma, Ka’aguy Kupe y Pirayüi, además de otros puntos.

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En Juan de Mena se rehabilitaron 8,8 kilómetros en la compañía Guido Almada, mientras que en Itacurubí se intervinieron 9,2 kilómetros en Toropí Loma y Ka’aguy Kupe. En Santa Elena también se realizaron labores en Paso Tranquera y Toropí Loma.

En San Bernardino y Primero de Marzo se ejecutaron trabajos de limpieza de la franja de dominio, mientras que en Eusebio Ayala se avanzó con la apertura de una calle mediante topadora. En Tobatí se realizaron tareas de limpieza, canalización, cuneteado y despeje de plataforma.

Así, la recuperación de la ruta D009 se suma a las tareas de mantenimiento que se ejecutan en distintos caminos del departamento de Cordillera, donde el MOPC reportó más de 31 kilómetros intervenidos durante la última semana consignada.