Ante reclamos de afectados, ministros de Defensa y SEN visitan zonas golpeadas por temporal

Los afectados por el temporal en Yhú, departamento de Caaguazú, plantearon a las autoridades la necesidad de contar con ayuda para la reconstrucción de sus viviendas, además de medidas que permitan recuperar la producción y hacer frente a las deudas contraídas antes del temporal.

En el quinto departamento ya fueron evaluadas más de 100 viviendas, mientras que la SEN estima que en el distrito de Yhú la cantidad de familias afectadas podría llegar a más de 400.

Durante la recorrida de los ministros de Defensa y de la SEN, Óscar González y Arsenio Zárate, respectivamente, los productores expusieron que el temporal se sumó a una situación que ya venían soportando debido al contrabando y la caída del precio del tomate, generando una doble pérdida para quienes dependen de la producción frutihortícola.

Productores perdieron completamente sus invernaderos tras el temporal

El productor e integrante de la Asociación Frutihortícola de San Ramón, Bernardo Cohene, relató la grave situación que atraviesan los productores tras el temporal. Señaló que en la zona quedaron destruidos completamente los invernaderos, ocasionando la pérdida de toda la producción que se encontraba en proceso.

Según explicó, la asociación cuenta con alrededor de 100 productores, mientras que unos 80 invernaderos fueron afectados. Estimó además que las obligaciones financieras acumuladas entre los productores rondan los G. 1.000 millones, principalmente con instituciones destinadas al financiamiento del sector productivo.

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Cohene afirmó que la situación se agravó debido a que el tomate ya registraba precios muy bajos, de entre G. 1.500 y G. 2.000 por kilogramo, valores que, según manifestó, no permiten recuperar los costos de producción.

El productor reclamó al Gobierno Nacional una lucha frontal contra el contrabando, señalando que los controles deben realizarse principalmente en las zonas fronterizas por donde ingresan los productos que compiten con la producción nacional.

Los frutihorticultores necesitan recuperar el precio de comercialización para poder afrontar las pérdidas y sostener a sus familias, expresó Cohene.

Piden congelar las deudas

Uno de los principales pedidos planteados durante la visita de las autoridades fue el congelamiento de las deudas y los intereses durante un año, de manera a que los productores tengan un periodo para recuperarse y posteriormente cumplir con sus obligaciones.

Cohene explicó que los afectados mantienen compromisos con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) y aclaró que no pretenden dejar de pagar, sino contar con un plazo que les permita recuperarse de las pérdidas ocasionadas.

“Nosotros queremos pagar nuestras cuentas, pero en este estado no podemos pagar”, indicó el productor. Pidió además que representantes de las instituciones financieras visiten las zonas afectadas para conocer directamente la situación.

Los productores también reclamaron medidas para mejorar la comercialización de la producción nacional y evitar que el ingreso de productos de contrabando continúe presionando los precios hacia la baja.

Gobierno Nacional anuncia asistencia a los damnificados

Ante los reclamos, el ministro de Defensa anunció el refuerzo de la asistencia mediante un elemento militar denominado “multirol”, que cuenta con personal capacitado en albañilería, carpintería y otras especialidades para colaborar en la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas.

A su vez, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, señaló que la institución proporcionará los materiales necesarios para la reconstrucción, mientras que los efectivos militares trabajarán junto con los propietarios de las viviendas dañadas.

Las tareas serán coordinadas con la Municipalidad, la Gobernación y otras instituciones nacionales, según explicó Zárate. Además, destacó que las Fuerzas Armadas ya vienen acompañando desde los primeros días los trabajos de evaluación de daños y asistencia.

Anuncian operativo contra el contrabando de hortalizas

El reclamo de los productores también fue recogido por el ministro González, quien anunció la ampliación del operativo “Jejoko” para reforzar los controles contra el ingreso de productos de contrabando.

Explicó que la operación, que actualmente involucra a la Armada Paraguaya, será extendida al Ejército y al Comando Logístico, principalmente hacia la zona norte y sectores de frontera seca.

González señaló que los propios productores denunciaron que por esas zonas estarían ingresando productos que representan una competencia desleal para la producción nacional y anunció que el operativo sería implementado desde la próxima semana.

Los pobladores y productores esperan ahora que la asistencia anunciada por el Gobierno llegue efectivamente a las familias afectadas, mientras continúa el relevamiento de los daños provocados por el temporal.