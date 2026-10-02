Fenómeno El Niño: autoridades realizan asistencia y llevan apoyo financiero a productores tras tormentas en Yhú

Las severas tormentas registradas durante la última semana en el departamento de Caaguazú han dejado un saldo de más de 400 viviendas dañadas y cuantiosas pérdidas en el sector agropecuario, especialmente entre productores frutihortícolas del distrito de Yhú.

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Ante la gravedad de los daños, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, encabezaron un recorrido in situ por comunidades como San Ramón para coordinar la asistencia inmediata y delinear la estrategia gubernamental ante la inminente llegada del fenómeno El Niño.

La movilización no solo busca responder a la urgencia puntual, sino que se plantea como un ensayo general para medir la velocidad de reacción y logística estatal. “Esta es una muestra de lo que puede venir, y ojalá que no llegue con la fuerza que se está esperando, pero estamos reaccionando positivamente”, reconoció el ministro González en conversación con ABC Cardinal, destacando la importancia de la prevención activa frente a las proyecciones meteorológicas.

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Reconstrucción de viviendas

La SEN confirmó la distribución de materiales de construcción tales como chapas, terciadas, puntales e insumos alimentarios para las 400 familias censadas en la zona. Para acelerar las tareas de asistencia, la institución sumó el apoyo logístico del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que facilitó vehículos para ingresar a los caminos rurales golpeados por las lluvias.

Paralelamente, las Fuerzas Armadas desplegaron en el terreno a un contingente militar capacitado para tareas de reconstrucción. “Está llegando un contingente denominado ‘multi rol’, integrado por electricistas y carpinteros que saben hacer el trabajo de forma coordinada. Vamos a priorizar la atención a las familias de adultos mayores y madres solteras con casas totalmente derrumbadas”, precisaron ambas autoridades durante el recorrido.

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Gestiones financieras para productores golpeados

Además de los daños estructurales en las casas, las autoridades constataron la destrucción de infraestructura productiva, incluyendo invernaderos de tomate y locote. Frente a la imposibilidad de cumplir con los compromisos crediticios debido a las pérdidas de cosecha, los afectados solicitaron un año de gracia y la flexibilización de sus deudas.

Sobre el punto, el ministro de Defensa confirmó que ya se iniciaron gestiones directas con las autoridades del sistema financiero público. “Hablamos con el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el ministro de Agricultura. Llevamos las inquietudes de esta gente para oficiar de gestores y dar testimonio de que son productores trabajadores que necesitan el respaldo de las instituciones del Estado”, afirmó González.

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Refuerzo fronterizo contra el contrabando

A las pérdidas provocadas por el temporal se suma el impacto negativo del ingreso ilegal de productos agrícolas, factor que presiona a la baja los precios locales. En respuesta al pedido del sector frutihortícola, el titular de Defensa anunció el relanzamiento de un operativo de control de fronteras en cumplimiento con directivas del Poder Ejecutivo.

“Diseñamos la estrategia para reflotar el Operativo Ñeyokó. Vamos a utilizar no solo a la Armada Paraguaya, sino también al Ejército hacia el norte en la frontera seca para combatir el contrabando abiertamente”, remarcó el ministro de Defensa.

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Las autoridades concluyeron que la articulación entre las Fuerzas Armadas, la SEN y las carteras productivas continuará activa en todo el país a fin de estructurar un plan maestro de respuesta rápida para proteger tanto la vida de la ciudadanía como la infraestructura productiva nacional.