Guaraní lideró las monedas de América Latina, impulsado por exportaciones

El contraste regional fue marcado. Mientras Paraguay y Colombia registraron apreciaciones, el peso chileno perdió 5,32% en el trimestre. En otras economías, como Brasil, Uruguay, Costa Rica y Guatemala, las depreciaciones fueron menores a 1%. El comportamiento dispar refleja factores locales diferenciados, aunque septiembre estuvo caracterizado por una mayor fortaleza internacional del dólar.

En el caso paraguayo, Bloomberg Línea incorporó al análisis los aportes de MF Economía e Inversiones acerca de que uno de los factores centrales detrás de la apreciación fue el mayor ingreso de divisas generado por el desempeño exportador, que elevó la oferta de dólares en el mercado local.

Los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) respaldan ese diagnóstico. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones totales alcanzaron US$ 14.025,3 millones, con un crecimiento interanual de 24,7%. En el mismo periodo, las importaciones sumaron US$ 13.308,4 millones, 13,9% más que un año antes. Como resultado, el comercio exterior acumuló un superávit de US$ 716,9 millones, frente al déficit observado en igual periodo de 2025.

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La soja tuvo un papel central. El BCP informó que el aumento de las exportaciones registradas estuvo explicado, principalmente, por mayores envíos de granos de soja, aceite y harina de soja. De acuerdo con el análisis de MF Economía e Inversiones citado por Bloomberg Línea, las exportaciones de soja y derivados alcanzaron US$ 3.877 millones hasta agosto, con un crecimiento interanual de 38,2%.

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En paralelo, las exportaciones bajo el Régimen de Maquila llegaron a US$ 1.012,3 millones; 30,2% más que en los primeros ocho meses de 2025.

El movimiento del dólar también estuvo condicionado por la liquidez interna. El análisis aportado por MF Economía e Inversiones señala que las restricciones de liquidez en guaraníes incentivaron a las entidades financieras a vender dólares para obtener moneda local, reforzando la oferta de divisas. Al mismo tiempo, la demanda de dólares no creció con la misma intensidad.

Otro elemento destacado por la Consultora fue la ausencia de un programa de compras de divisas por parte del Banco Central del Paraguay para acumular Reservas durante este periodo. En esas condiciones, una mayor parte del ajuste terminó realizándose a través del precio del dólar.

MF Economía e Inversiones proyectó un tipo de cambio en torno a G. 5.910 por dólar hacia el cierre de 2026, mientras que la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas del BCP ubicó en septiembre la mediana esperada para fin de año en G. 6.100 por dólar. Para el propio mes de septiembre, la expectativa se situó en G. 5.947.

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Así, Paraguay se diferenció del resto de la región por una combinación de mayor ingreso de divisas, dinamismo exportador y condiciones particulares de liquidez.

La participación de MF Economía e Inversiones en el artículo de Bloomberg Línea permitió incorporar una lectura local de estos factores y explicar por qué el guaraní consiguió liderar el desempeño cambiario latinoamericano durante el tercer trimestre.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.