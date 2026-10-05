BCP confirma que alista informe sobre Ueno Bank y otros bancos requerido por el Congreso

En septiembre de 2026, el Congreso formalizó un pedido de informe dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) para requerir detalles técnicos y operativos sobre la situación de diversas entidades financieras, enfocándose de manera particular en las operaciones de Ueno Bank. La solicitud parlamentaria otorgó a la institución bancaria un plazo legal de 15 días hábiles (plazo que ya llega a su fin) para reunir y remitir la documentación correspondiente.

Ante este escenario, el presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, dio a conocer la postura oficial de la entidad y aseguró que los técnicos se están encargando de la elaboración, respetando la confidencialidad de los datos, la labor de los órganos de control y la solidez institucional del organismo regulador.

“Los pedidos de informe están siendo preparados”, confirma titular del BCP

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, se refirió al pedido de informe realizado por el Congreso Nacional sobre la situación de varias entidades bancarias. La autoridad aseguró que la institución monetaria se encuentra elaborando el documento técnico para cumplir con los requerimientos solicitados por los parlamentarios en el plazo correspondiente.

“Los pedidos de informe están siendo preparados como es de rigor, digamos. Van a ser respondidos como ya anunciamos en su momento por el Banco Central del Paraguay, básicamente siguiendo rigurosamente las preguntas que se enunciaron en aquel pedido de informe y amparados por el marco legal que rige este pedido”, afirmó Carvallo.

Respecto a la posibilidad de que el informe enviado contenga tachaduras o datos omitidos debido al secreto bancario, práctica que se ha observado en ocasiones anteriores, prefirió no adelantar criterios antes de recibir la versión final elaborada por los especialistas.

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“La idea es responder con el mayor rigor institucional”, señalan desde el BCP

Carvallo explicó que la elaboración de la respuesta depende exclusivamente del trabajo especializado que realizan tanto la Superintendencia de Bancos como la asesoría jurídica del BCP. En ese sentido, puntualizó: “La idea es responder con el mayor rigor institucional posible que implica básicamente lo que la ley finalmente indica”.

Asimismo, recordó que la autonomía técnica es un pilar fundamental dentro de la estructura institucional de la banca matriz. “La Superintendencia de Bancos y la unidad jurídica tienen todo el espacio en el aspecto regulatorio, de supervisión y jurídico como para entender en el tratamiento a las respuestas que tienen que ser enviadas, y nosotros vamos a respetar lo que las áreas técnicas elaboren”, precisó.

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Sobre la supuesta existencia de un documento borrador de 23 páginas que trascendió en los últimos días, el presidente reiteró que no se inclinará por adelantar conclusiones antes del dictamen oficial. “Todo va a estar, yo no puedo anticipar nada porque todavía no tengo el trabajo de las áreas técnicas. Vamos a esperar lo que ellos me envíen y nosotros vamos a respetar y enviar de esa manera”, sentenció.

Apertura a la Contraloría y fiscalización pública

En otra línea, Carvallo se refirió al proceso de auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) prevé llevar a cabo en la Superintendencia de Bancos. Al respecto, sostuvo que la intervención del órgano fiscalizador se asume con total naturalidad en el marco de la transparencia estatal y recibirán a los auditores como corresponde en cualquier organismo público.

“Con la normalidad institucional que implica ese trabajo. Nosotros, así como todas las instituciones de la República, estamos enmarcados dentro de lo que la ley indica en cuanto a control. Tienen todas las puertas abiertas para hacer su trabajo con una total normalidad y le vamos a brindar toda la información que precisen”, afirmó.

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Por otro lado, el titular de la banca matriz rechazó las afirmaciones que sugieren un desgaste en la imagen o en la confianza pública hacia el BCP a raíz de estos cuestionamientos y requerimientos de información.

“Absolutamente no. El Banco Central es una de las instituciones más creíbles de este país porque está conformada por una historia, por una tradición y por un marco institucional y de funcionarios que preservan esa credibilidad”, sentenció.