Filizzola exige la renuncia del titular del BCP por conflicto de intereses con Ueno Bank

“En cuanto al pedido de informe, mi opinión personal es que este directorio, así como está, no puede seguir. El presidente definitivamente se tiene que ir por una cuestión muy clara de conflicto de intereses”, aseveró el legislador opositor.

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Acusaciones de medidas de privilegio y complicidad

Según el exministro del Interior, bajo la conducción de Carlos Carvallo Spalding, el BCP ha beneficiado de manera sistemática a Ueno Bank mediante tratos de favor y flexibilizaciones regulatorias excepcionales que jamás se concedieron a otras entidades del sistema financiero.

Al ser consultado sobre si el titular de la banca matriz es cómplice de estas facilidades concedidas por el Gobierno a una empresa vinculada al entorno del presidente de la República, Santiago Peña, Filizzola fue contundente. “Sí, por acción y por omisión. Con este Directorio no puede haber confianza en el sistema financiero ni de parte de las personas que operan en él”, lanzó.

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Irregularidades en la absorción de Visión Banco

El legislador puso especial énfasis en el tratamiento otorgado a la cartera morosa incobrable, que en el año 2023 era de unos US$ 300 millones, señalando que las facilidades contables concedidas sobrepasan los parámetros habituales del mercado financiero.

“Diferir contablemente una cartera incobrable es algo que se hace cuando un banco adquiere otra entidad con problemas, para facilitarle la absorción de pérdidas. Sin embargo, normalmente se otorga a un plazo de 5 años y castigando el capital operativo del banco. Dar un plazo a 20 años es algo que nunca se ha visto. Con Ueno han sido demasiados los privilegios”, cuestionó.

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Asimismo, Filizzola denunció el presunto uso de la banca matriz para frenar a competidores del sector privado en favor del grupo empresarial. “Lo más grave es que se ha usado al Banco Central para perseguir a la competencia de Peña. Han frustrado la fusión de otros bancos que querían comprar Visión Banco y le permitieron a Ueno adquirirlo casi a ‘punta de pistola’. Este Directorio representa un retroceso enorme en la seguridad del sistema financiero”, aseguró.

Señalamientos directos hacia el Presidente de la República

Finalmente, el senador situó al jefe de Estado, Santiago Peña, como el principal responsable político y personal de este entramado de beneficios estatales. “Peña es el autor. Siendo Presidente de la República, seguía siendo accionista de ese banco y su hermano continúa en ese grupo empresarial”, recordó.

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“¿Quién más puede conseguirle beneficios a un banco desde el Banco Central e infinidad de instituciones estatales donde tienen negocios?”, inquirió el parlamentario.

Filizzola agregó además que se flexibilizaron regulaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades públicas para concentrar depósitos en Ueno Bank. “Peña no solamente tiene responsabilidades políticas como Presidente, sino también responsabilidades personales de lo que vaya a ocurrir, porque él es parte de ese entramado empresarial”, concluyó.