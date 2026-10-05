Día del Camino: ¿cuánto falta para que Paraguay tenga una red vial adecuada?

En el marco del Día del Camino, que se conmemora este 5 de octubre, los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permiten dimensionar el estado actual de la red vial paraguaya y los desafíos que persisten para mejorar la conectividad entre las distintas zonas del país.

Según el inventario vial del la institución, con corte a junio de 2026, Paraguay cuenta con 78.795 kilómetros de caminos.

Sin embargo, la distribución de esa red muestra una importante brecha entre los tramos que cuentan con algún tipo de superficie mejorada y aquellos que todavía son de tierra.

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Día del camino: 84% de la red vial sigue siendo de tierra

Del total registrado, solo 12.912 kilómetros corresponden a superficies pavimentadas o mejoradas. En esta categoría se incluyen pavimento de concreto asfáltico, tratamiento superficial, adoquinado, empedrado y ripio.

La mayor parte de la red, en cambio, todavía corresponde a caminos de tierra. Son 65.883 kilómetros, equivalentes a aproximadamente el 84% del total.

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En otras palabras, por cada kilómetro de camino con algún tipo de superficie pavimentada o mejorada existen alrededor de cinco kilómetros que siguen siendo de tierra.

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El desafío de mantener la conectividad

La magnitud de esta red plantea un desafío que no se limita a la construcción de nuevas obras. Según admite el MOPC en su informe, también implica garantizar la transitabilidad de los caminos existentes, especialmente en las zonas rurales donde estos trazados constituyen el principal vínculo con centros urbanos y servicios esenciales.

Para miles de familias, el estado de un camino puede determinar la facilidad para llegar a una escuela, un puesto de salud o un lugar de trabajo. Para el sector productivo, además, la transitabilidad es fundamental para trasladar productos desde las zonas de producción hasta los centros de comercialización.

Los caminos de tierra son particularmente sensibles a las condiciones climáticas. Las lluvias pueden deteriorar rápidamente su superficie y dificultar o incluso interrumpir el tránsito, especialmente en comunidades que cuentan con pocas alternativas de conexión.

Por ello, el mantenimiento de estos tramos forma parte de uno de los principales desafíos para sostener la integración territorial.

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La infraestructura también cambia en las ciudades

El desafío vial no se concentra únicamente en las zonas rurales. El crecimiento de las ciudades también genera nuevas necesidades de movilidad y exige ampliar la mirada sobre la infraestructura pública.

En los últimos años, el MOPC incorporó a sus proyectos obras que, además de mejorar la circulación, buscan responder a problemas urbanos y generar nuevos espacios para la población.

Entre ellas se encuentran costaneras, parques lineales, espacios públicos y proyectos vinculados con hospitales y escuelas.

De esta manera, la infraestructura deja de ser solamente una conexión entre dos puntos y pasa a formar parte de la planificación de las ciudades, el ordenamiento del crecimiento urbano y la calidad de vida de sus habitantes.

La situación de la red vial muestra que el desafío paraguayo no termina con la construcción de grandes rutas. La conectividad también depende de miles de kilómetros de caminos que permiten que pequeñas comunidades se comuniquen con centros urbanos, que los productores puedan sacar sus cosechas y que las personas accedan diariamente a servicios básicos.

En el Día del Camino, los datos del MOPC permiten poner en perspectiva esa realidad: Paraguay cuenta con una extensa red vial, pero todavía enfrenta el reto de mejorar una parte mayoritaria de ella.

Detrás de cada kilómetro hay personas, comunidades y actividades que dependen de que ese camino permanezca transitable.