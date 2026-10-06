Itaipú monitorea el Paraná en Ciudad del Este: el río subirá hasta tres metros y afectaría algunas viviendas

Técnicos de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, dependiente de la Dirección Técnica de Itaipú, recorrieron hoy, martes 6 de octubre, las zonas que podrían verse afectadas por la crecida pronosticada para los próximos días.

Según informó la binacional, el trabajo busca conocer la evolución del río y anticipar posibles impactos en el barrio, uno de los puntos sensibles ante el aumento del caudal.

El Ing. Giovanni Gomes, gerente de la división, explicó que se están instalando más reglas limnimétricas (graduadas). “Permitirán a los pobladores conocer con precisión a qué altura se encuentran con respecto al nivel del agua en este sector”, detalló.

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Viviendas en cotas más bajas

El aumento del nivel del Paraná genera un efecto de remanso en el arroyo Acaraymí, comportamiento que puede afectar a las primeras viviendas ubicadas en las zonas más bajas del barrio, indicó el técnico.

Durante la verificación, el equipo de campo constató que hay nuevas viviendas construidas en cotas inferiores a las que la binacional tenía registradas. “Cuando hay aumento de niveles venimos al barrio, nos interiorizamos, y hemos podido constatar que existen nuevas viviendas que están ubicadas en las cotas inferiores de las que teníamos registrado”, comentó Gomes.

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El ingeniero añadió que el arroyo comenzará a desbordarse y que algunas viviendas estarían siendo alcanzadas por el agua. Para los próximos días, la proyección se basa en simulaciones hidráulicas de la propagación de las aguas del Paraná.

“En función a eso, tenemos previsto que suban entre dos metros y medio a tres más del nivel actual en que se encuentran”, advirtió.

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Asistencia y eventual evacuación

Con las estimaciones de 12 o 15 viviendas afectadas entre el jueves y el viernes, la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú coordina las acciones de asistencia y una eventual evacuación junto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Lo que dice el Boletín Hidrológico

El Boletín Hidrológico que la entidad emite todos los días informó este martes que la Estación Hidrométrica del Puente de la Amistad superó los 107 metros sobre el nivel del mar. Las simulaciones apuntan a que el río superará los 109 metros en los próximos días.

La Binacional recordó que el boletín está disponible en su página web institucional (www.itaipu.gov.py) y que sus proyecciones pueden variar según la evolución de las condiciones hidrológicas aguas arriba.