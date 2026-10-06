Río Paraná supera los 107,6 metros y alertan de posibles inundaciones en Ciudad del Este

Según la última actualización de la División de Estudios Hidrológicos de la Dirección Técnica de Itaipú, el nivel del río podría superar los 108 m en los próximos días, escenario que provocaría las primeras inundaciones en las zonas bajas del barrio San Rafael de Ciudad del Este. Ayer, la cota cerró con 107,6 metros y mantiene una tendencia ascendente.

Entre los primeros puntos que podrían quedar afectados figuran el puente peatonal y la cancha de fútbol de la comunidad. La cota establecida como referencia para el inicio de las inundaciones en el sector del puente peatonal es de 108,40 metros, mientras que otros sectores del barrio comenzarían a registrar afectaciones a niveles superiores.

Las cotas de referencia para los distintos puntos son de:

112,30 metros en la calle de concreto de San Rafael; 116 metros en el Club Lenteros Unidos;

121,60 metros en el acceso a la escuela San Rafael ;

y 122,20 metros en el Puerto Tres Fronteras, en Presidente Franco.

Aumento de los caudales

Itaipú explicó que el incremento del nivel del Paraná está relacionado con el aumento de las descargas, tanto realizadas como programadas, por parte de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de la represa. Esta situación se debe a las lluvias registradas en las respectivas cuencas ante el fenómeno de El Niño.

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Ante este escenario, se recomienda a los pobladores del barrio San Rafael mantenerse alertas y seguir las informaciones oficiales sobre la evolución del nivel del Paraná, a través del Boletín Hidrológico de Itaipú.

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Por su parte, Itaipú, permanece en alerta ante la posibilidad de realizar eventuales traslados y brindar asistencia a las familias que pudieran resultar afectadas por la crecida.