Petropar: mantener precio del diesel está difícil, según el presidente de la estatal

El precio del barril del Brent alcanzó los US$ 105, mientras que el de West Texas Intermediate llegó a US$ 91.9, tras aumentar de precio debido a que sigue el conflicto en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente por la guerra declarada por Estados Unidos e Israel a Irán y la caída de inventarios.

Pese a esto y a que la mayoría de los emblemas privados aumentaron el precio del diesel en Paraguay, Petropar se comprometió a mantener el precio por el mes de octubre e incluso hasta inicio de noviembre.

Sin embargo, hoy el presidente de la estatal, William Wilka, afirmó que mantener el precio del diesel se hace difícil con el aumento del precio a nivel internacional.

“Estamos ante una situación realmente bastante complicada. El mercado internacional no nos muestra señales de que esto va a bajar nuevamente a corto plazo, debido a que persiste el conflicto bélico en Medio Oriente. También hay infraestructura dañada, todo un inventario por parte de los grandes productores que bajaron bastante y hoy la cotización internacional desde inicio de mes no baja en el diésel de los US$ 1.000 el metro cúbico”, detalló.

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Valores no se tienen desde aproximadamente 15 o 20 años

Aseguró que estos valores hace más de 15 o 20 años no se tenían, ya que desde el inicio de la guerra hasta el día de hoy que está cerrando el mercado la cotización internacional del diésel subió 102% y las gasolinas por encima del 80%, lo cual influye mucho más que la baja del dólar en más 450 puntos, considerando que en la estructura de costo del combustible en nuestro país la cotización de la moneda norteamericana representa solamente el 10%.

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Explicó que el peso que tiene en la estructura de costo la cooperación internacional es del 88% teniendo en cuenta el costo de importación de los productos. De igual manera, dijo que deben analizar como se desarrollan los precios en la semana de acuerdo a las reposiciones, el volumen de venta, el efecto inventario, entre otros.

Sobre el tiempo que podrán aguantar con los precios actuales, dijo que está bastante complicado y se definiría también en la semana, ya que tenían previsto mantenerlos todo el mes incluso hasta inicio de noviembre.

Agregó que tienen un promedio de stock como para entre dos a tres meses en el kilómetro 171 de la zona de carga del río Paraná Guazú para cualquier eventualidad, pero que el mismo varía y que así como puede durar tres meses, puede durar también dos semanas, considerando que si hay una diferencia de precio, el resto de la competencia se abastece de la red de Petropar.

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Puntualizó que el diesel en Petropar está en promedio entre G. 150 y G. 200 más barato, mientras que en las naftas en aproximadamente G. 150 más barato. Recordó que en el último ajuste realizado hace unas semanas solamente variaron los precios del diesel y de la nafta de mayor octanaje, mientras que las intermedias, que tienen mayor salida, no sufrieron ajuste.

Balances de Petropar disponibles en línea

Recordó que la estructura de costos de los combustibles de Petropar está actualizado en la página web de la estatal, como también están habilitados los balances, y menciona que ni un solo litro se subsidia.

“Lo que pasa que si uno va a seguir una estructura de costo de posición versus el precio, hay una diferencia y esa diferencia se cubre con el inventario del producto más barato, por eso se va agotando, por eso se hacen los ajustes periódicamente y lo queremos hacer en forma gradual, en forma responsable, no es lo mismo salir a subir G. 300 o G. 350 cada mes que subir de una sola vez G. 1.200, G. 1.300, tiene un impacto diferente”, señaló.

Explicó que aunque hoy termine el conflicto bélico en Medio Oriente, los precios no bajarán inmediatamente, ya que hay daños en refinerías, en infraestructura que llevan meses de reparación, inclusive años poner a punto, además de una baja considerable en los inventarios, en las reservas estratégicas de los grandes productores que eso lleva tiempo reponer, lo que hace que exista un desfasaje entre oferta y demanda que hace que persistan estos valores actualmente.

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Dijo que hoy día Petropar es el emblema de mayor venta en el país en el diesel tipo uno y en la nafta oikoite, que es la amarilla de categoría intermedia, manteniéndose además “bien” en el mercado con el 10% y 12% de estaciones de servicio afines a nivel nacional.

“Nosotros tenemos 296 (estaciones) operando más unas seis, siete que están saliendo ahora, pero en promedio 300 estamos teniendo. Doce son propias”, precisó. Agregó que la idea no es crecer más en números, sino en la calidad y en el servicio de las estaciones, porque hoy el mercado está totalmente saturado y atomizado con 23 distribuidores, más de 3.000 estaciones de servicio, 11 importadores y eso realmente para un mercado como el de Paraguay no tiene sentido.

Migración de otros operadores a Petropar

Además, contó que existe una migración natural hacia Petropar de otros operadores que se da por la “fuerza natural” que les hace tener un promedio por encima de 300.000 y 350.000 litros en las 300 estaciones de servicio, lo que representa entre un 10% y 11% del mercado a nivel nacional, además de una participación del market share del 23%.

Dijo que si bien concesionaron la estación de Petropar en Villa Elisa, al pasar a manos privadas dejó de ser eficiente, por lo que volvieron a adquirirla.

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Entre los negocios internacionales, contó que están en conversaciones con Bolivia para comprar la licuada de petróleo. Estimó que para este año la estatal tendría una utilidad de más de US$ 30 millones neto y sin ayuda de la diferencia de cambio, aunque dijo que la deuda con Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) de aproximadamente US$ 300 millones todavía no se resolvió, pero debería resolverse ya sea pagando o con una quita.

Contó que la misma se está conversando de manera bilateral y mediante arbitraje a través de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, sobre todo el vencimiento y los intereses.

Remarcó que actualmente el gas lo adquieren exclusivamente de Argentina, ya que en Bolivia les dicen que no cuentan con stock.