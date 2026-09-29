Negocio de combustible de aviación sigue sin despegar: Petropar vuelve a postergar licitación

Tras modificar el pliego de bases y condiciones (PBC) de la licitación internacional con la que Petróleos Paraguayos (Petropar) busca incursionar en el mercado de combustibles de aviación (ID 484.812), la estatal volvió a postergar la apertura de ofertas del llamado.

La nueva fecha fue fijada para el 8 de octubre, con lo que se concreta la sexta prórroga del proceso y vuelve a surgir dudas sobre el interés en la provisión del carburante para este nuevo negocio de la petrolera estatal, de acuerdo con los datos de Contrataciones Públicas.

La apertura de ofertas estaba inicialmente prevista para el 17 de agosto. Posteriormente, Petropar la trasladó al 21 y 27 de agosto, luego al 1 y 4 de septiembre y, más adelante, al 15 de septiembre. Finalmente, tras introducir cambios en el llamado, la estatal fijó la apertura para el 23 de septiembre. Sin embargo, nuevamente modificó el calendario y ahora estableció como nueva fecha el 8 de octubre.

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Combustible de aviación: Adenda de Petropar redujo cantidades, pero aumentó precio unitario

Los sucesivos cambios se producen luego de que Petropar emitiera una adenda que redujo sustancialmente el presupuesto máximo del llamado y los volúmenes de combustibles que pretende adquirir, aunque al mismo tiempo elevó el precio unitario de referencia utilizado para calcular el costo de los productos.

En el proceso inicial, correspondiente a la Subasta a la Baja Electrónica Internacional N° 14/26, Petropar había establecido un presupuesto máximo global estimado en US$ 24.308.840, IVA incluido.

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Con la nueva adenda, el presupuesto máximo quedó en US$ 12.772.077, también con IVA incluido. El monto representa una reducción de casi la mitad respecto del presupuesto originalmente previsto.

Además, la estatal disminuyó considerablemente las cantidades máximas contempladas inicialmente. En contrapartida, aumentó el precio unitario utilizado para estimar el costo del combustible.

El llamado original establecía un precio unitario de entre US$ 1.208 y US$ 1.222 por metro cúbico. Con la actualización, el rango pasó a entre US$ 1.519 y US$ 1.532 por metro cúbico.

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Para establecer este parámetro, Petropar elevó de 360 a 477,50 centavos de dólar por galón (cpg) la referencia utilizada en la licitación. El cpg (centavos por galón) es una unidad de referencia internacional utilizada para expresar el precio de determinados combustibles por galón y, en este caso, sirvió como base para calcular el valor estimado por metro cúbico.

Recorte en los volúmenes licitados

El llamado original contemplaba la adquisición de hasta 20.000 metros cúbicos de combustibles de aviación, distribuidos en cuatro ítems y bajo la modalidad de contrato abierto. Con la modificación, el volumen máximo global se redujo a 8.400 m³.

Para los distintos productos se habían establecido inicialmente cantidades mínimas de 1.500 m³ y máximas de 5.000 m³.

Sin embargo, la nueva adenda también modificó estas cantidades. En el caso del kerosene Jet A-1, se mantienen como destinos la Fuerza Aérea Paraguaya, en Luque; el Aeropuerto Internacional de Encarnación; y las terminales de San Antonio/Villa Elisa. Sin embargo, el volumen máximo por lote se redujo de 5.000 a 2.500 metros cúbicos, mientras que el mínimo quedó establecido en 1.500 m³.

Para la gasolina de aviación Grado 100 LL (AvGas), el recorte es todavía mayor. Mientras el llamado original contemplaba volúmenes máximos de hasta 5.000 m³ por destino, la nueva versión establece un rango de entre 100 y 300 m³ para cada uno de los tres puntos de entrega previstos.

De esta manera, Petropar redujo considerablemente la escala máxima de abastecimiento planteada inicialmente para incursionar en el negocio de combustibles de aviación y excluyó la entrega en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi como estaba establecido inicialmente.

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Un nuevo negocio con un socio privado

Según había explicado Petropar, la estatal se encargará de adquirir los combustibles para posteriormente comercializarlos, mientras que su socio privado deberá aportar la infraestructura necesaria para desarrollar la operación.

La firma seleccionada como “aliada” es Royal Energy S.A., a la que Petropar presentó como responsable de aportar inversión, infraestructura, experiencia técnica y capacidad operativa.

La petrolera estatal también había anunciado que el proyecto contempla una implementación progresiva y la instalación de cinco aeroplantas en distintos puntos del país.

Sin embargo, Petropar aún no informó detalles fundamentales sobre la alianza, como el monto que deberá invertir Royal Energy, las instalaciones que deberá construir, la ubicación de las cinco aeroplantas, el cronograma de ejecución, las condiciones económicas del acuerdo, la distribución de las ganancias y los riesgos asumidos por cada parte.

El presidente de Petropar, William Wilka, había aclarado que los US$ 24,3 millones correspondían exclusivamente a la adquisición de combustibles y no formaban parte de la inversión en infraestructura. También explicó que los 20.000 m³ contemplados originalmente no serían almacenados simultáneamente, sino que constituían una proyección de abastecimiento que se ejecutaría de manera progresiva, de acuerdo con la demanda y el cronograma de implementación.

Tras las modificaciones en las cantidades y el presupuesto, Wilka aún no brindó explicaciones sobre los cambios.

¿Cómo se seleccionó a Royal Energy?

Otro aspecto que Petropar aún no ha aclarado es el mecanismo mediante el cual Royal Energy fue seleccionada como socia de la petrolera estatal.

Wilka había señalado que la firma era el “operador adjudicado mediante un proceso”, pero Petropar no precisó si realizó un llamado específico para seleccionar al privado, cuándo se concretó el acuerdo ni bajo qué marco normativo se estableció la alianza.

Según los datos proporcionados por Petropar, Royal Energy es una empresa paraguaya con experiencia en combustibles aeronáuticos desde 2017. La firma habría comenzado a operar en este segmento como distribuidora de productos de aviación para una compañía multinacional que continúa participando en el mercado local.

En los registros consultados figura Raúl Arnaldo Gavilán Cáceres como presidente de Royal Energy y Daiana Letizia María Ferrari Ginés como representante legal. Ferrari Ginés también figura como representante de la firma ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).