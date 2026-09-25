Combustibles: ¿Hay diferencia de precios entre Petropar y los privados tras completarse la quinta suba?

Con la última suba aplicada por Petropar desde ayer, los precios de los combustibles de la estatal actualmente registran diferencias acotadas frente a los emblemas privados.

Algunos carburantes tienen el mismo precio en la estatal que en las estaciones privadas, mientras que otros son un poco más baratos en Petropar. El emblema Shell, que al igual que la estatal venía manteniendo sus precios, también aplicó subas desde esta semana, con lo que se completó la quinta ronda de aumentos en lo que va de este año.

En un recorrido realizado por ABC esta mañana por distintos servicentros, se pudieron comparar los precios vigentes y los aumentos acumulados luego de los sucesivos ajustes registrados durante el año, en un escenario marcado por la suba de las cotizaciones internacionales de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente.

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Combustibles: Así quedan los precios tras completarse la quinta suba

La nafta común de 88/89 octanos cuesta actualmente G. 6.990 por litro tanto en Petropar como en los emblemas privados. En febrero, el precio de referencia era de G. 5.190, por lo que el aumento acumulado llega a G. 1.800 por litro, equivalente a una suba del 34,7%.

En la nafta intermedia de 93/95 octanos, el precio actual es de G. 7.490 por litro tanto en Petropar como en el sector privado. Frente a los G. 5.690 de febrero, el incremento acumulado es de G. 1.800, un 31,6%.

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La diferencia aparece en la nafta súper de 96/97 octanos. Petropar comercializa actualmente este combustible a G. 8.990 por litro, mientras que en los emblemas privados llega a G. 9.290.

En este caso, la brecha es de G. 300 por litro. Desde febrero, cuando el precio de referencia era de G. 7.040, el aumento acumulado llega a G. 1.950 en Petropar, un 27,7%, y a G. 2.250 en los privados, un 32%.

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El diésel mantiene una brecha

En el caso del diésel común o Tipo III, Petropar tiene actualmente un precio de G. 8.785 por litro, mientras que los privados lo comercializan a G. 8.990.

La diferencia es de G. 205 por litro. En febrero, el precio era de G. 6.250, por lo que el aumento acumulado alcanza G. 2.535 en Petropar, equivalente al 40,6%. En los privados, el incremento llega a G. 2.740, un 43,8%.

Para el diésel premium o Tipo I, Petropar fijó un precio de G. 10.795 por litro, frente a G. 11.000 en los emblemas privados. Nuevamente, la brecha es de G. 205 por litro.

Este combustible costaba G. 8.050 en febrero. Por tanto, el aumento acumulado llega a G. 2.745 en Petropar, un 34,1%, mientras que en los privados la suba alcanza G. 2.950, equivalente al 36,6%.

¿Cuánto subieron desde febrero?

La comparación de los precios actuales con los vigentes en febrero muestra que los mayores incrementos porcentuales se registran en el diésel.

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En Petropar, el diésel común acumula una suba del 40,6%, mientras que el premium aumentó 34,1%. Entre las naftas, la común registra un incremento del 34,7%, la intermedia 31,6% y la súper 27,7%.

En los emblemas privados, el aumento del diésel común alcanza 43,8% y el premium 36,6%. La nafta común subió 34,7%, la intermedia 31,6% y la súper 32%.

El encarecimiento histórico del gasoil está afectando fuertemente a la economía, como por ejemplo, al transporte público de pasajeros. Desde este sector calificaron el impacto como “brutal” debido al encarecimiento desmedido del diésel.

Afecta a la economía

Al mantenerse congelada la tarifa del pasaje que abona el usuario final, la diferencia recae directamente sobre la tarifa técnica, lo que incrementa de forma ineludible la necesidad de mayores recursos fiscales por parte del Estado para sostener el esquema de subsidios.

Por su parte, las actividades agropecuarias, el transporte de hacienda y la distribución de mercaderías soportan márgenes operativos cada vez más ajustados con el inicio de la nueva campaña agrícola.

En cuanto al eslabón comercial y la posible repercusión en las góndolas de los supermercados, el sector aclaró que el traslado a precios dependerá de la decisión particular que tome cada proveedor al actualizar sus listas.