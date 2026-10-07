Esperanza Martínez insta a oficialistas a reaccionar ante los fondos del IPS depositados en Ueno Bank

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la legisladora Esperanza Martínez instó a la ciudadanía a comprender que la captación de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de Ueno Bank —con la venia del Banco Central del Paraguay (BCP)— no representa una simple disputa entre entidades financieras ni forma parte de la interna del Partido Colorado. Sostuvo que es un peligro que afecta a todos los paraguayos.

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En ese marco, urgió a los senadores oficialistas a reaccionar a tiempo para precautelar el futuro de los jubilados y evitar fingir que fueron “engañados”, tal como ocurrió en el caso del título falso del exsenador Hernán Rivas, pese a que los informes y las advertencias eran claros.

“¿Vamos a esperar que suceda como en otros momentos de crisis financiera y que desaparezca la plata de los jubilados del IPS de otras empresas públicas? ¿Y qué vamos a decir?, ¡Qué pena! Así como hicieron con Hernán Rivas, que durante siete años le protegieron y después dicen ¡A la pucha! Me engañó”, cuestionó la senadora.

¿Qué relación existe entre los fondos del IPS y el crecimiento de Ueno Bank?

Martínez sostuvo que este caso “en realidad nos afecta a todos los paraguayos y paraguayas”, al tratarse de una política promovida por el gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes mediante pasos concretos.

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Recordó que a pocos meses de asumir la Presidencia de la República, Santiago Peña impulsó como su proyecto estrella del 2023 la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, bajo el argumento de brindar tranquilidad, modernizar y otorgar seguridad al sistema financiero. Sin embargo, posteriormente se modificaron las reglamentaciones sobre el uso de los recursos de la caja previsional para comenzar a depositar los fondos de reserva de los jubilados en el banco Ueno.

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A criterio de la parlamentaria, el proceso se consolidó con la instalación de la “puerta giratoria”, en la que altas autoridades del BCP y de la Superintendencia de Bancos terminaron integrando el esquema del proyecto económico ligado a Ueno Bank.

¿Cómo afecta a los aportantes la concentración de compras públicas y fondos en Ueno?

La senadora denunció además que la administración de Peña no solo se limitó a resguardar el acelerado crecimiento de la entidad, sino que también estimuló la expansión del grupo hacia contrataciones del Estado.

“Si el gobierno compra pasaje, hay un ‘Ueno pasaje’. Si el gobierno compra pañales desechables para los hospitales, aparece ‘Uenos pañales desechables’. Si el gobierno compra alimento, Ueno alimento”, recriminó.

Remarcó que diversas licitaciones públicas se encuentran vinculadas al mismo grupo económico, configurando un direccionamiento sistemático de las compras del Estado.

¿Por qué exigen la renuncia de las autoridades del Banco Central del Paraguay?

Martínez aseveró que toda esta expansión “fue maquillada sistemáticamente por el Banco Central”. Repudió asimismo que un técnico del BCP que advirtió sobre estas irregularidades haya sufrido represalias mediante su traslado. “Mataron al emisario en vez de ocuparse del mensaje”, lamentó.

Advirtió finalmente que la estabilidad del sistema bancario y del propio Banco Central, construida y preservada durante las últimas décadas, se encuentra actualmente amenazada.

“Este señor que dirige el Banco Central se tiene que ir a su casa. Y los directivos se tienen que ir porque tienen conflicto de intereses con las empresas del presidente de la República, que es el que les puso en el lugar donde están”, sentenció.