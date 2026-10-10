Creciente del río Paraná obliga a evacuar a familias en Ayolas

Domingo Gamarra, integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), señaló que, hasta la fecha, unas 22 familias del barrio San José Mí fueron evacuadas, lo que representa aproximadamente 117 personas.

Los afectados fueron distribuidos en cuatro campamentos temporales: la Seccional Colorada, el Polideportivo Municipal de Ayolas, el Polideportivo de las Mil Viviendas y el predio de la Junta Municipal.

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Las familias reciben asistencia alimentaria mediante ollas populares, coordinadas por responsables de los campamentos con el acompañamiento de voluntarios.

Otras 21 familias aproximadamente abandonaron sus hogares por sus propios medios para buscar refugio en casas de familiares u amistades.

Gamarra señaló que el número de familias evacuadas podría seguir aumentando en las próximas horas, debido a que varias personas ya se inscribieron en el COE para solicitar apoyo en las tareas de mudanza.

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Estado hidrológico y perspectivas

De acuerdo con el reporte técnico hidrológico, el río Paraná registra un nivel de 4,36 metros. Las autoridades locales advierten que podría experimentar un nuevo incremento durante los próximos días y alcanzar los 4,40 metros, lo que acercaría la situación al límite crítico de inundación (4,50m).

La cota normal del río en la zona es de 1,80 metros, mientras que el nivel de alerta se sitúa en 4,20 m. Por su parte, el nivel de inundabilidad es de 4,50 m.

Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo constante de los boletines informativos sobre el comportamiento del río y de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

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