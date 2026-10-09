Decomisan redes ilegales durante controles en el río Paraná

El responsable de la oficina del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en Ayolas, ingeniero Mario Martínez, informó que el procedimiento se realizó durante tareas de patrullaje y controles aleatorios a pescadores comerciales y deportivos.

Los fiscalizadores recorrieron el tramo comprendido entre el puerto de Ayolas, la zona de la Isla Sola y las inmediaciones de la reserva ictícola de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Durante el recorrido, detectaron redes de monofilamento colocadas estratégicamente entre los pastizales, aprovechando la crecida del río Paraná. En las mallas encontraron ejemplares de sábalo y salmón, que fueron liberados y devueltos a su hábitat natural.

Los elementos incautados fueron trasladados a la base de la Prefectura Naval, donde serán destruidos mediante corte o incineración.

El inicio de la veda pesquera se prevé para el 2 de noviembre

Ante el próximo inicio de la veda pesquera, previsto tentativamente para el 2 de noviembre, Martínez anunció que reforzarán los controles fluviales y terrestres para evitar la depredación de la fauna ictícola.

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Según Martínez, la restricción podría extenderse hasta el 21 de diciembre, con una duración prevista de 51 días. El objetivo es ampliar gradualmente el período hasta alcanzar los 60 días.

El funcionario señaló que en los próximos días se realizarán reuniones con representantes de los sectores involucrados, entre ellos pescadores comerciales, deportivos y trabajadores del rubro hotelero de la zona, a fin de coordinar los detalles logísticos.

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También advirtió que durante la veda se intensificarán las patrullas sin horarios fijos, tanto en las aguas del río Paraná como en los puntos de salida de la ciudad.

Martínez instó a los pescadores a utilizar responsablemente los recursos naturales y recordó que el repunte del caudal favoreció la presencia de cardúmenes.

“Al depredar el río, lo que están haciendo es destruir sus fuentes de trabajo y quedarse sin ingreso económico en poco tiempo”, expresó.