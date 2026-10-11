Río Paraná superaría la cota de inundabilidad en Ayolas

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió este domingo una nueva alerta hidrológica ante la fuerte tendencia de creciente de los caudales del río Paraná. Actualmente, la altura del río en el puerto de Ayolas se encuentra entre 4,3 y 4,4 m. La cota de alerta es de 4,20 metros, mientras que el nivel de inundabilidad es de 4,50 metros. La altura normal es de 1,80 m.

Entre el lunes y el martes, se prevé que el nivel del río oscile entre 4,3 y 5,1 metros, lo que implicaría superar la cota de inundabilidad y afectar las zonas ribereñas de esta ciudad.

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El comunicado de la EBY advierte que, según el informe técnico, las lluvias registradas entre ayer y la madrugada de este domingo, especialmente en la cuenca del río Iguazú, donde los volúmenes superaron hasta cinco veces lo previsto, sumadas al mayor vertido de las represas ubicadas aguas arriba, impulsan una pronunciada tendencia al alza.

Además, la entidad señala que los pronósticos de los centros especializados anticipan nuevas crecidas del río Paraná entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, con acumulados promedio de entre 20 y 80 milímetros y picos de hasta 120 milímetros en las zonas más afectadas.

Caudales en aumento constante

Los registros de la binacional revelan que el ingreso de agua a la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) se mantiene por encima de la media histórica (serie 1971-2025). En septiembre, el promedio fue un 37 % superior, con 12.339 m³/s, mientras que en lo que va del mes en curso alcanza un 40 % por encima del promedio, con 14.400 m³/s.

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Para la jornada de este domingo, se prevé un caudal afluente cercano a los 23.800 m³/s. En los próximos días, la cifra oscilaría entre los 24.000 y 28.000 m³/s.

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