Más agua en los cauces: Yguazú y Acaray también abren sus compuertas

La apertura de las compuertas de la presa Yguazú y de la Central Hidroeléctrica Acaray se inició de manera gradual, con una mínima liberación del caudal de agua. El vertido aumentará progresivamente, de acuerdo con los requerimientos técnicos y las condiciones hidrológicas.

Antes de iniciar la maniobra, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) recorrieron los sectores próximos al cauce del río Acaray para informar a los vecinos sobre la apertura de las compuertas, considerando que el aumento repentino del caudal puede arrastrar a quienes se encuentran en el lugar.

Las autoridades recomiendan no ingresar a estos sectores durante las maniobras y seguir las indicaciones de seguridad para evitar accidentes.

Itaipú también mantiene abiertas sus compuertas

En paralelo, la Central Hidroeléctrica Itaipú también mantiene abiertas sus compuertas, con una descarga de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos de agua por segundo.

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Según los técnicos de la binacional, la cota del embalse no superaría los 117 metros durante los próximos tres días, de acuerdo con las previsiones.

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La situación es seguida de cerca debido al impacto que las lluvias generan en el barrio San Rafael y otros barrios de Ciudad del Este y Presidente Franco.

Niveles de referencia en Ciudad del Este y Presidente Franco

En Ciudad del Este, los puntos señalados presentan los siguientes niveles de referencia para el inicio de inundaciones:

San Rafael: 108,4 metros, a la altura del puente peatonal.

San Rafael: 112,3 metros, en la zona de la calle de concreto.

Club Lenteros Unidos: 116 metros.

Acceso a la escuela San Rafael: 121,6 metros.

En Presidente Franco, el puesto de control fronterizo de Tres Fronteras tiene como nivel de referencia los 122,2 metros.