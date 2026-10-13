Caudal de Yacyreta está al 33% de su capacidad, según jefe del departamento técnico

Debido a las precipitaciones registradas en los últimos días que generó el aumento del caudal del río Paraná, la EBY abrió las compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos que la crecida del río genera.

Según los datos proporcionados por la entidad, los caudales afluentes se encuentran en un 40% por encima del promedio habitual para esta época del año.

En entrevista con A La Gran 730 de ABC Cardinal, el jefe del Departamento Técnico de la EBY, Ronnie Ayala, confirmó que el caudal del vertedero pasó del flujo normal que es de 1.500 m³/s (metros cúbicos por segundo) a 9.000 m³/s ayer y hoy llegó a 12.000 m³/s.

“El último salto fue a 9.000 m³/s y de ayer a hoy tenemos 12.000 m³/s por su tres compuertas. Las incesantes lluvias, más allá de los pronósticos que se dieron, entre cinco y seis veces superaron la precipitación de los pronósticos. Y esto continúa así y ese es el resultado, es un fenómeno natural y va avanzando”, afirmó.

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Pide tranquilidad a la población

El ingeniero aclaró y pidió tranquilidad a la población, sobre todo a la que vive en la ribera del río aguas abajo, ya que el caudal de agua liberada por las compuertas está al 33% de la capacidad de la represa.

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“Nosotros tenemos una capacidad de elevación por el vertedero Añacuá de 40.000 m³/s y en el brazo principal 55.000 m³/s, además del caudal turbinable o turbinado ahora que está en el orden de entre 14.000 m³ y 16.000 m³ con 20 unidades. Entonces, con eso sumando se supera los 100.000 m³/s, y nosotros ahora estamos recibiendo o vamos a recibir en las próximas 24 horas con esta afluencia 33.000 m³/s, o sea, estamos en el orden exacto del 33% de la capacidad de Yacyreta”, precisó.

Con respecto a las condiciones de navegación, sostuvo que con esto mejoran tanto aguas arriba y principalmente aguas abajo, ya que el nivel del agua aumenta.

Explicó que como la central está en una llanura, lo que se denomina como central de paso, implica que el agua que ingresa al embalse debe pasar indefectiblemente río abajo, por lo que el incremento proporcional se traslada, considerando que es un excedente que ya no se puede aprovechar.

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Inundación en Ayolas

Aclaró que las inundaciones se dan por un fenómeno natural, no están relacionadas con la EBY y que incluso la misma ayuda a mitigar de cierta manera o al menos ejerce un cierto control sobre las inundaciones, dando tiempo para dar avisos a la población río abajo.

“Si no existiese Yacyreta, el fenómeno natural iba a impactar de la misma manera, incluso de manera un poco tal vez más fuerte. Con los pronósticos, con antelación, esa previsión nosotros hacemos un traslado del fenómeno natural aguas abajo de manera escalonada con la debida anticipación o antelación. Eso te permite mitigar el fenómeno o en cuanto al impacto que pueda tener el fenómeno natural”, detalló.

Dijo que la acción de aguardar para liberar el caudal río abajo se llama “volumen de espera”, y forma parte del tratado de la EBY que busca mitigar las crecidas extraordinarias de los ríos. Indicó que no maneja el número de familias afectadas por la crecida del río, pero que estarían en alrededor de entre 160 y 200 familias, las cuales están siendo asistidas por todas las instituciones.

Recordó que el pronóstico del fenómeno de El Niño, el cual trae consigo precipitaciones constantes y crecida de los ríos, tendría su pico más extendido en el tiempo y los efectos repercutirían en los primeros meses del 2027.

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Mayor caudal no genera más energía

Aclaró también que pese a que muchas veces se piensa que se genera más energía al liberar más caudal a través de las esclusas, esto no es así, sobre todo en el vertedero principal y que incluso es alrevés.

“Cuando tenemos abiertas las compuertas generamos menos también. O sea, a todos nos afecta en todos los ámbitos. ¿Por qué?, porque la diferencia de nivel que está entre el pelo agua del embalse con el pelo agua abajo del río, ese nivel disminuye, entonces disminuye el saldo hidráulico y eso afecta a la generación”, precisó.