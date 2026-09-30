Hambre Cero mueve al año cerca de 38 millones de litros de leche

Más de un millón de niños reciben diariamente un vaso de leche dentro de la alimentación escolar, según el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La ración declarada por la institución para Hambre Cero es de 37,8 millones de litros.

La cifra prácticamente coincide con los datos proveídos por la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac) que asegura que 38 millones de litros anuales son utilizados por la industria láctea para dimensionar el impacto económico de la leche escolar.

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Leche Escolar, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por ese motivo el sector empresarial y autoridades presentaron los datos sobre el impacto de la leche escolar en la nutrición infantil y en la economía nacional.

Según las fuentes consultadas por ABC Color, el abastecimiento para el programa educativo proviene de producción nacional y moviliza a productores e industrias locales.

Lea más: La lechería paraguaya apunta a los US$1.000 millones

Más de un millón de niños reciben leche en las escuelas

De acuerdo con el viceministro de Políticas Sociales del MDS, Carlos París, actualmente 1.050.000 niños desayunan o meriendan con leche y cada estudiante recibe una ración diaria de 200 cc, equivalente a un vaso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir de esos datos, el consumo asociado al programa representa unos 210.000 litros de leche por jornada escolar. “En 180 días, el volumen llega aproximadamente a 37,8 millones de litros”, afirmó París.

Cabe recordar que, el Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero fue creado por la Ley N° 7264/2024. El esquema tiene al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) como órgano rector, presidido por la cartera de Desarrollo Social. La normativa también asigna responsabilidades de ejecución al ministerio y a los gobiernos departamentales.

Leche escolar: una demanda cercana a 38 millones de litros al año

Por otro lado, la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capailanc) sostiene que el programa moviliza anualmente 38 millones de litros de leche de origen 100% paraguayo. Para dimensionar económicamente ese volumen, el gremio utiliza un valor promedio de G. 6.000 por litro puesto en los centros de acopio y almacenamiento de las empresas proveedoras.

Sobre esa base, calcula una inversión de G. 228.000 millones, (aprox. US$ 38 millones anuales), sin incorporar el costo de la logística de distribución final hasta las escuelas.

Esa inversión total se distribuye según el gremio en partes iguales entre productores e industrias; G. 114.000 millones (cerca de US$ 19 millones) corresponden al pago al productor primario por la leche como materia prima e igual cantidad de ingresos van a parar a la transformación y estructura industrial. Allí el gremio citó al procesamiento y envase, contratación de personal y técnicos, energía y operación de plantas, además de mantenimiento y amortizaciones.

Hambre Cero compra leche de producción nacional, según el MDS

En otro momento, París afirmó que la leche utilizada dentro del programa Hambre Cero es de producción nacional. “Toda la compra láctea, toda. 100%. No hay ninguna leche importada. Somos autosuficientes y todas las empresas lácteas venden a las empresas que producen Hambre Cero”, expresó este miércoles en el curso de la entrevista.

En cuanto a los datos industriales de producción láctea, el gremio afirmó que la cadena nacional alcanzó un nivel de autosuficiencia que permite abastecer el mercado interno y generar excedentes exportables.

Lea más: PGN 2027: cuánto destinará el MDS a sus funcionarios, Hambre Cero y Adultos Mayores

Unos 15.000 alumnos más se incorporarían a la alimentación escolar

La presión sobre la demanda de alimentos puede seguir aumentando. “Tenemos que hay un aumento aproximadamente de 15.000 nuevos niños al sistema educativo para el año que viene”, indicó París.

Según su explicación, esa incorporación se trasladará también a las prestaciones de Hambre Cero. Si esos estudiantes reciben la misma ración de 200 cc de leche durante 180 días, representarían potencialmente unos 3.000 litros adicionales por jornada y aproximadamente 540.000 litros durante el periodo escolar.

Hambre Cero y asistencia escolar: presentismo cercano al 97%

El viceministro finalmente vinculó la aplicación de Hambre Cero con un aumento de la asistencia escolar. “A partir de que se implementó el programa Hambre Cero hay un presentismo de casi el 97% de la población educativa”, afirmó, y señaló que anteriormente los niveles se situaban entre 80% y 82%.

Lea más: Hambre Cero: Ejecutivo anuncia cambios sobre compras directas