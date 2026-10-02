“Muchos niños dependen de esto”: denuncian reducción de hasta 30% en raciones de Hambre Cero

Directores de escuelas y colegios públicos que dependen del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la capital, denunciaron que así como hay tijerazos en los recursos de gratuidad de la educación, a partir de este 1 de octubre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), hizo un recorte tajante en el desayuno y la merienda escolar del programa Hambre Cero.

Según las denuncias enviadas por directores de Asunción, el recorte alcanza hasta un 30% menos en las raciones diarias de alimentos. En el caso documentado de una institución educativa de la zona del barrio Herrera, la provisión semanal de leche sufrió un drástico descenso de 582 a 431 litros, lo que representa 151 litros menos para los alumnos de dicha comunidad escolar.

Conste que el MDS asegura que mueve al año 38 millones de litros de leche, alimentando a más de un millón de escolares en todo el país, durante todo el curso lectivo. Los educadores realizaron esta denuncia ante ABC Color, pero también ante las autoridades encargadas del programa en el MDS, según indicaron. No obstante, pidieron resguardar sus identidades por temor a represalias.

“Hacen lo que quieren de nosotros; muchos de mis niños dependen de esta merienda”, expresó con molestia un director. Ante el malestar generalizado, los docentes cuestionan el destino de los fondos presupuestados a inicios de año. Advirtieron además que supuestamente les piden nuevos trámites burocráticos si es que pretenden recuperar los cupos asignados anteriormente.

Cuestionan “bombos y platillos” en Hambre Cero, pero al final recortan la leche

“Por qué siempre con bombos y platillos para el programa Hambre Cero y al final lo que quieren es dejar cero a las escuelas”, reclamó otro director en un grupo de Whatsapp que comparten los establecimientos con el MDS.

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El MDS emitió ayer, jueves 1 de octubre, por la tarde, un comunicado interno para directores y proveedoras, en el cual confirman el drástico recorte, pero alegan que se realizó debido a que recibieron denuncias sobre la supuesta circulación de productos del programa por fuera de las instituciones educativas.

Indicaron que en la resolución del MEC N° 340, de fecha 10 de marzo de 2026, en su anexo “directivas institucionales para la implementación de Hambre Cero en instituciones educativas beneficiadas de gestión oficial y privada subvencionada, entre otras disposiciones, establece lo siguiente:

Prohibición del retiro de alimentos: Los alimentos que forman parte del servicio de alimentación escolar no personas ajenas a la empresa proveedora.

Suspensión de clases debidamente comprobada: Cuando la Dirección o la persona encargada de despacho tenga conocimiento de la suspensión de clases dispuesta por autoridad competente, por asueto departamental o distrital, o por causa de fuerza mayor debidamente comprobada, deberá comunicarla por nota a la administración del contrato (MDS), con copia a la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico correspondiente, con una antelación no menor de 24 horas al día de la suspensión.

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Finalmente y tras las denuncias, afirmaron que quienes tengan faltantes, pueden remitir sus datos al correo habilitado para el efecto, luego cada mail será revisado, para posteriormente determinar si reajustan o no los alimentos.