PGN 2027: dos instituciones defenderán este jueves sus presupuestos ante la Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) continuará este jueves con el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Según el calendario, este jueves defienden el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Ministerio del Interior (MI).

Estas instituciones públicas que deberán presentar y defender sus respectivas previsiones de ingresos y gastos ante los 25 representantes del Senado y 26 de Diputados que conforman la CBP.

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PGN 2027: ¿qué instituciones comparecerán este jueves?

Para la jornada de hoy, se prevé que sean dos entes.

A las 09:00 el general de Ejército (R) Óscar González defenderá el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) ante los legisladores. Posteriormente, a las 10:30 se aguarda la presencia del ministro del Interior, Enrique Riera.

Estas comparecencias forman parte de la etapa informativa del estudio del PGN 2027, durante la cual los representantes de las instituciones públicas exponen sus necesidades presupuestarias ante los integrantes de la Bicameral.

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¿Qué instituciones ya defendieron sus presupuestos para el 2027?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hiceron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

El jueves 8 de octubre, fueron convocadas las autoridades de las diez universidades nacionales.

En tanto que el lunes 12 de octubre de presentaron el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

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