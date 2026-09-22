Caja Fiscal: Pese a “reformas”, déficit llega a US$ 280 millones hasta agosto

La Caja de Jubilaciones del sector público conocida también como Caja Fiscal sigue acumulando déficit a pesar de ajustes recientes aplicados en el sistema, según se puede apreciar en el reciente informe publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al mes de agosto último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 1,67 billones que al cambio actual rondan los US$ 280 millones (en ocho meses).

Detallando por mes, del informe se extrae que los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, totalizaron en agosto último G. 359.348 millones frente a los egresos que en el mismo mes sumaron G. 533.788 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el octavo mes del año fue de G. 174.431 millones (US$ 29 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos. Del reporte se desprende que se viene registrando una disminución de este saldo rojo en comparación a meses anteriores, considerando que en julio alcanzó G. 177.735 millones y de junio de este año llegó a G. 207.773 millones.

En tanto que en el acumulado entre enero y agosto del presente año, los aportes al fondo totalizaron G. 2,56 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 4,23 billones, lo que equivale a una diferencia del 39% que en término de valores alcanzó G. 1,67 billones (US$ 280 millones al cambio actual) que es financiado mes a mes con recursos estatales, o sea con nuestros impuestos. Además se observa que el porcentaje de variación o diferencia acumulada también se redujo con respecto a julio (40%), junio (42%) y mayo (43%), y esto estaría explicado en parte, por los ajustes realizados recientemente a la ley. Al desagregar por jornada, unos US$ 1,1 millones de déficit es lo que genera la Caja Fiscal cada día.

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Desaceleración del déficit en su comparativo anual

En cuanto al comparativo anual, se observa que se mantiene el monto respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo hasta agosto del 2025 llegaba a G. 1,66 billones (US$ 227 millones cuando el tipo de cambio estaba en G. 7.320). Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 23% en el mismo periodo comparado en un año.

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La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 242.141 funcionarios activos aportantes, tiene registrados a 73.936 jubilados y 12.462 pensionados.

Según los datos oficiales, militares, policías, magisterio, docentes universitarios y magistrados judiciales representaron los sectores deficitarios con una diferencia del 72%, 59%, 46%, 19% y 3% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de agosto último. En el caso de los militares, sus ingresos en ocho meses sumaron G. 156.749 millones, mientras que sus gastos G. 553.025 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 396.276 millones.

Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 179.272 millones, y sus egresos fueron por G. 633.733 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 454.460 millones. Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 954.891 millones, pero sus gastos llegaron a G. 1.752.172 millones, que generó también un saldo rojo de G. 797.282 millones, lo que explica el 50% del resultado deficitario de la Caja al octavo mes del año del 2026.

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Leve impacto de la reforma parche

Si bien en los datos de agosto se percibe una leve desaceleración en el déficit, este saldo rojo de la Caja Fiscal todavía sigue arrastrando un volumen importante dentro del Presupuesto, lo que evidencia la poca incidencia que tuvo la reciente Ley 7633 de Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, que en principio pretendía un impacto del 60% en el resultado deficitario.

Sin embargo, con los ajustes introducidos en el Congreso por presión de los afiliados, principalmente de los docentes, la propuesta se flexibilizó y se espera que el impacto en el déficit finalmente sea inferior al 40%.Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.

La ley de reforma promulgada por Peña en marzo de este año y que está en vigencia desde abril tuvo varias críticas desde distintos sectores debido a que era una reforma esencial para equilibrar las finanzas públicas y largamente esperada.