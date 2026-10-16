Seguro VIP del MOPC: postergan millonaria licitación por falta de oferentes

La licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Claudia Centurión, para contratar un seguro médico privado VIP para sus funcionarios quedó sin oferentes en el acto de apertura de sobres previsto para este viernes. Ante esta situación, la institución postergó el procedimiento, sin informar aún una nueva fecha.

Se trata de la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 69/2026, con ID DNCP Nº 487.952, denominada “Contratación de Servicios para la Seguridad Social de Funcionarios y Empleados Públicos del MOPC”.

La institución informó a ABC que, al no presentarse oferentes, procedió conforme al artículo 59 de la Resolución DNCP Nº 230/25, que contempla la posibilidad de postergar la apertura cuando no se reciben ofertas, hasta en dos oportunidades.

“El acta que dejó constancia de dicha situación se encuentra en proceso de verificación por parte de la DNCP. Asimismo, la postergación de la fecha para una nueva recepción y apertura de sobres”, señaló la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MOPC, sin precisar cuándo se realizará el nuevo acto.

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La convocatoria contempla un contrato abierto por 24 meses, en el que la institución prevé gastar un mínimo previsto de G. 72.000 millones y un máximo de G. 86.400 millones, sujeto a la cantidad de beneficiarios incorporados durante la vigencia del servicio.

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El millonario desembolso se plantea mientras miles de paraguayos enfrentan diariamente la falta de medicamentos, insumos básicos y camas en hospitales públicos y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Hasta G. 1 millón al mes por funcionario

La contratación está prevista para entre 3.000 y 3.600 funcionarios, entre nombrados y contratados. El MOPC fijó un precio referencial de G. 1.000.000 mensuales por titular, equivalente a G. 24 millones por beneficiario durante los dos años del contrato.

El monto responde al límite establecido para este tipo de cobertura en la Ley de Presupuesto General de la Nación Nº 7609/2025 y su decreto reglamentario N.º 5311/2026, según los documentos del llamado.

Durante el sondeo de mercado, algunas empresas cotizaron entre G. 1.500.000 y G. 1.800.000 mensuales, por encima del tope presupuestario. Por ese motivo, la institución ajustó el precio referencial a G. 1 millón.

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Habitaciones privadas y cobertura de alta complejidad

El pliego exige habitaciones individuales con baño privado, aire acondicionado y televisión por cable, además de una cama para acompañante. Durante la internación, este último deberá recibir almuerzo o cena. La empresa también deberá proveer artículos de higiene y garantizar el cambio diario de sábanas y toallas.

En Asunción, el seguro deberá disponer de al menos cuatro sanatorios de Nivel III, dos de ellos de libre elección para los beneficiarios, con equipamiento de alta complejidad, incluidos tomógrafos y resonadores magnéticos de al menos 3 Tesla.

La cobertura deberá contar, como mínimo, con 25 camas de terapia intensiva para adultos, 10 pediátricas y seis unidades de terapia intensiva neonatal y pediátrica. También deberá incluir servicios de hemodinamia intervencionista, unidad coronaria y medicina transfusional.

La red de atención abarcará además Asunción y más de 30 ciudades del interior, entre ellas Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Villarrica, Coronel Oviedo y localidades del Chaco.

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Cobertura familiar y atención las 24 horas

El beneficio incluirá al cónyuge o concubino del funcionario y a sus hijos solteros hasta el día anterior a cumplir 26 años, así como a los hijos con discapacidad sin límite de edad. El pliego también prohíbe exigir períodos de antigüedad para acceder a la atención y rechazar beneficiarios por enfermedades preexistentes.

El servicio deberá incluir atención médica domiciliaria, ambulancias de urgencia sin límite de cantidad y traslados en unidades convencionales y de alta complejidad durante las 24 horas. También contempla chequeos clínicos anuales y descuentos de al menos 20% en dos cadenas de farmacias con cobertura nacional.

Como parte del contrato, la empresa adjudicada deberá instalar una oficina administrativa en la sede central del MOPC, en el área de Recursos Humanos, para gestionar órdenes y otros trámites de lunes a viernes. Además, tendrá que disponer de un contacto humano exclusivo para atender reclamos y requerimientos durante las 24 horas, todos los días del año.