Mirá lo que gastará el MOPC en seguro médico VIP mientras hospitales públicos siguen con carencias

Mientras miles de paraguayos enfrentan diariamente la falta de medicamentos, insumos básicos y camas de terapia en los hospitales públicos o el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, avanza con la licitación para la contratación de un seguro médico privado VIP para sus funcionarios.

Se trata de la Licitación Pública Nacional (LPN) N° 69/2026, identificada con el ID DNCP N° 487.952, para la “Contratación de Servicios para la Seguridad Social de Funcionarios y Empleados Públicos del MOPC”.

La convocatoria establece un contrato abierto por 24 meses, con un monto mínimo de G. 72.000 millones y un máximo de G. 86.400 millones, dependiendo de la cantidad de beneficiarios incorporados durante la vigencia del contrato. Las ofertas del llamado se recibirán el viernes 16 de octubre, a las 9.00.

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Hasta G. 1 millón al mes por cada funcionario

La contratación está prevista para entre 3.000 y 3.600 funcionarios, entre personal nombrado y contratado. Para financiar el servicio, el MOPC fijó un precio de referencia de G. 1.000.000 mensuales por cada titular, equivalente a G. 24 millones durante los dos años de vigencia.

El monto corresponde al límite establecido para este tipo de cobertura conforme a la Ley de Presupuesto General de la Nación N° 7609/2025 y su decreto reglamentario N° 5311/2026, según se desprende de los documentos de la convocatoria.

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Durante el sondeo de mercado previo, algunas empresas habían presentado cotizaciones superiores a la prevista, con un costo de entre G. 1.500.000 y G. 1.800.000. Al superar el límite presupuestario establecido, el MOPC ajustó el precio referencial al tope de G. 1 millón mensual.

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Habitaciones individuales, TV por cable y comida para acompañantes

Las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) contemplan una amplia cobertura de internación y una serie de comodidades para los beneficiarios.

En caso de internación, el documento exige habitaciones individuales y privadas, con baño privado dentro de la habitación, aire acondicionado y televisor con sistema de cable. También establece que la habitación deberá contar con cama para un acompañante.

A esto se suma la provisión de media pensión, ya sea almuerzo o cena, para el acompañante durante la internación. La empresa adjudicada deberá además proporcionar elementos como jabón, papel higiénico y alcohol en gel, así como garantizar la reposición diaria de sábanas y toallas.

Sanatorios de Nivel III y resonadores de 3 Tesla

El pliego establece que la empresa adjudicada deberá disponer en Asunción de al menos cuatro sanatorios de Nivel III, dos de ellos de libre elección para los beneficiarios.

Los establecimientos deberán contar con equipamiento de alta complejidad, entre ellos tomógrafos y resonadores magnéticos de al menos 3 Tesla.

La cobertura también exige capacidad para atención en terapia intensiva. El documento establece como mínimo 25 camas de terapia intensiva para adultos, 10 camas pediátricas exclusivas, con pediatra de guardia las 24 horas, y seis unidades de terapia intensiva neonatal y pediátrica.

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Asimismo, el servicio deberá contar con hemodinamia intervencionista, unidad coronaria y medicina transfusional.

La red de atención no se limitará a la capital. El pliego establece cobertura en Asunción y en más de 30 ciudades del interior, entre ellas Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Villarrica, Coronel Oviedo y localidades del Chaco.

Cobertura inmediata y para todo el grupo familiar

El beneficio se extiende más allá del funcionario titular. El seguro contempla a su grupo familiar, incluyendo al cónyuge o concubino/a y a los hijos solteros hasta el día anterior a cumplir los 26 años. También incluye a los hijos con discapacidad sin límite de edad.

Otra de las condiciones establecidas es la vigencia inmediata de la cobertura. El pliego señala que ningún centro médico o profesional podrá exigir un período de antigüedad para brindar atención.

Asimismo, se establece que no podrá rechazarse la incorporación de beneficiarios debido a enfermedades preexistentes.

Ambulancias, atención domiciliaria y oficina dentro del MOPC

Entre los servicios incluidos figuran la atención médica domiciliaria y ambulancias de urgencia sin límite de cantidad, además de traslados en unidades convencionales y de alta complejidad durante las 24 horas.

El seguro también contempla chequeos médicos clínicos anuales completos y descuentos de al menos 20% en un mínimo de dos cadenas de farmacias con cobertura nacional.

La contratación incluye además un servicio particular dentro de la propia institución. La empresa adjudicada deberá instalar y mantener una oficina administrativa en la sede central del MOPC, específicamente en el área de Recursos Humanos, para gestionar visaciones de órdenes y otros trámites de lunes a viernes.

El pliego también exige un enlace humano exclusivo disponible las 24 horas, los 365 días del año, destinado a atender reclamos y requerimientos de los beneficiarios.