Reconversión del centro de Asunción: conozca las obras previstas en la Plaza de los Desaparecidos

La Plaza de los Desaparecidos, ubicada en el Centro Histórico de Asunción, será objeto de una intervención integral dentro del denominado Proyecto de Resiliencia del Centro de Asunción, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto busca revitalizar este espacio y poner en valor su carácter patrimonial, cívico y de memoria histórica, además de mejorar sus condiciones de accesibilidad y uso ciudadano.

Uno de los principales componentes será la incorporación de un nuevo monumento de la Memoria, mediante la construcción de un monolito de mampostería armada que tendrá grabados los nombres de más de 450 víctimas de desaparición forzada en Paraguay.

Según el MOPC, esta propuesta surgió a partir de los acuerdos alcanzados durante talleres participativos con la comunidad y organizaciones de derechos humanos.

La intervención también contempla una nueva propuesta paisajística, renovación de las instalaciones eléctricas e iluminación y restauración integral del mobiliario urbano.

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¿Cuánto costará la intervención?

Los trabajos de la Plaza de los Desaparecidos forman parte del contrato adjudicado al Consorcio Palma, integrado por TECO S.A. y CCC S.A., por G. 79.225 millones.

Este contrato incluye además intervenciones en la calle El Paraguayo Independiente, las plazas del Cabildo y Uruguaya, la Plazoleta Isabel la Católica, vías aledañas y la puesta en valor de la Antigua Estación del Ferrocarril.

El Proyecto de Resiliencia del Centro de Asunción es financiado mediante un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo Banco Mundial. El financiamiento fue aprobado mediante la Ley N° 7201/23, promulgada en noviembre de 2023.

Actualmente existen tres contratos de obras adjudicados dentro del programa, por un monto total de G. 207.342 millones, equivalentes a unos US$ 34,6 millones, tomando como referencia un tipo de cambio de G. 6.000 por dólar.

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¿Qué otras obras están en marcha?

Además de la intervención de la Plaza de los Desaparecidos, el programa contempla una serie de obras destinadas a transformar distintos sectores del Centro Histórico y su entorno.

El contrato con mayor avance corresponde al soterramiento de la línea de transmisión de 2x220 kV, adjudicado al Consorcio TOCSA-Tecnoedil por G. 67.091 millones.

La obra contempló el soterramiento de aproximadamente 2,5 kilómetros de la línea de alta tensión sobre la avenida Costanera, desde el Parque Caballero hasta la calle San Estanislao. Según el MOPC, los trabajos alcanzaron su etapa final durante agosto.

Otro de los contratos corresponde a la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción, adjudicada justamente al Consorcio Palma, que ya realizó intervenciones en la Plaza O’Leary y hoy sigue ejecutando obras en las plazas citadas y el corredor de la calle El Paraguayo Independiente.

La totalidad de los trabajos de esta primera fase tiene como plazo contractual diciembre de 2027.

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Parque Caballero también está en obras

El tercer contrato corresponde a la Fase 1 del Parque Bernardino Caballero, adjudicada a Tecnoedil S.A. por G. 61.025 millones.

Los primeros frentes de trabajo fueron habilitados en julio de 2026. Según el MOPC, los sectores que vayan siendo terminados podrán habilitarse al público de manera gradual, mientras que la conclusión total de esta fase está prevista para septiembre de 2027.

El contrato incluye el diseño ejecutivo y la construcción de las obras, además de la gestión de operación y un periodo de mantenimiento posterior a la culminación de los trabajos.

¿Qué falta todavía?

Pese a que ya existen tres contratos en ejecución, una parte importante del programa todavía se encuentra en etapas previas a la ejecución.

Entre los componentes pendientes figura el Distrito Eco-Inclusivo, Fase 1, que contempla la construcción de viviendas en la zona de la Chacarita. El proyecto integral y la construcción se encuentran en proceso de licitación de precalificación.

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También está pendiente la contratación de la consultoría encargada de fiscalizar las obras del Distrito Eco-Inclusivo.

A esto se suma la planificación de la Fase 2 del Parque Caballero y de nuevas intervenciones en el Centro Histórico, entre ellas el denominado corredor Palma y las plazas de su entorno.

Otro de los componentes previstos originalmente dentro del Proyecto de Resiliencia del Centro de Asunción es la intervención de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y la Bahía de Asunción. Sin embargo, en el MOPC no se detalló el estado de este componente.

De esta manera, el programa presenta distintos niveles de avance. Mientras algunas obras ya modifican el paisaje del Centro Histórico y otras se encuentran en plena ejecución, varios de los componentes todavía deben atravesar procesos de contratación y planificación antes de convertirse en obras concretas.

El manual para transformar el Centro Histórico

Como parte del proceso de transformación, el MOPC también presentó el Manual de Diseño Urbano del Centro Histórico de Asunción (CHA).

El documento establece criterios para las intervenciones sobre calles, veredas, vegetación, drenaje, mobiliario urbano, iluminación y otros elementos del espacio público.

El objetivo del MOPC es que el manual sea aprobado por la Municipalidad de Asunción y posteriormente tratado por la Junta Municipal, de manera que sus disposiciones puedan convertirse en una reglamentación de cumplimiento obligatorio para las intervenciones en el Centro Histórico e incluso en otros sectores de la ciudad.

La propuesta busca establecer criterios comunes para las futuras obras y evitar que las intervenciones en el área histórica de la capital se desarrollen de manera aislada.