PGN 2027: Lovera defiende recursos del MEF y prevé mayor gasto en jubilaciones

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, presentó este jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) un plan que reduce levemente el presupuesto total pero eleva los recursos operativos de la institución.

La propuesta contempla un aumento del 19% para jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal y una reducción del 4% en la programación del servicio de la deuda pública.

Según documentos presupuestarios analizados por ABC Color, el total del presupuesto del MEF para el año que viene baja levemente de G. 28,3 billones en 2026 a G. 28,0 billones en 2027 (US$ 4.335,7 millones a la conversión de G. 6.458 que es el tipo de cambio proyectado en el PGN 2027). La diferencia es de G. 188.655 millones (US$ 29,2 millones), equivalente a una caída de 0,67%.

Presupuesto del MEF: ¿Cuánto corresponde a obligaciones del Estado?

Lovera explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el mayor presupuesto del Poder Ejecutivo en valores nominales. Sin embargo, el 98% de esos recursos corresponde a obligaciones del Estado y al servicio de la deuda pública, es decir, la devolución del dinero prestado y el pago de intereses.

El presupuesto operativo, que cubre el funcionamiento del ministerio, representa el 2% del total. Para 2027, la propuesta eleva esa asignación a G. 561.000 millones, frente a los G. 518.000 millones actuales (US$ 86,9 millones a la conversión de G. 6.458 que es el tipo de cambio proyectado en el PGN 2027).

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Dentro de ese monto, el 38% corresponde a servicios personales (salarios), categoría que incluye las remuneraciones del personal. Otro 26%, equivalente a G. 146.000 millones, se destina a servicios no personales.

La programación también contempla una obligación de aproximadamente G. 100.000 millones con el Banco Central del Paraguay (BCP). Según el ministro, ese pago responde al uso de recursos de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó a sus países miembros durante la pandemia.

Caja Fiscal: este es el aumento para jubilaciones y pensiones

Uno de los principales incrementos del proyecto corresponde al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, con una suba prevista del 19% para 2027, según la presentación de Lovera.

En contraste, la propuesta reduce las inversiones de los excedentes de esa caja. Lovera atribuyó la disminución a la menor disponibilidad de recursos y a la brecha financiera del sistema, un tema que, según recordó, formó parte del debate sobre su reforma. Afirmó que este sector abarca a 74.000 beneficiarios directos y cerca de 12.500 beneficiarios del sistema de pensiones y sistema no contributivo.

Las transferencias a gobernaciones y municipios presentan una disminución del 5%. Este componente comprende recursos de las binacionales y de juegos de azar, entre otros conceptos.

El ministro también informó que la previsión de indemnizaciones para 2027 atenderá a 2.406 beneficiarios. Ese grupo comprende a víctimas de la dictadura y a conscriptos que actuaron durante el 2 y 3 de febrero de 1989.

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Deuda pública: el MEF programa una reducción

El proyecto contempla una reducción del 4% en la programación del servicio de la deuda pública. Lovera vinculó esa variación con la apreciación del guaraní frente al dólar, debido a que una parte importante de las obligaciones del país está expresada en moneda estadounidense.

Con un dólar más bajo, el Estado necesita menos guaraníes para cubrir esos pagos. La previsión expuesta por el ministro responde a las perspectivas del tipo de cambio para 2027.

La partida de intereses ya incorpora, además, los pagos asociados a la autorización de emisión que el Ejecutivo somete al Congreso para cancelar atrasos, principalmente en el sector de salud.

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Tecnología para controlar contratos y compromisos de pago

La defensa del presupuesto operativo tuvo como uno de sus ejes la compra de equipos informáticos y programas para los sistemas que administra el MEF.

Lovera anunció para enero la implementación del Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebis). La herramienta permitirá seguir la ejecución de contratos y conocer los compromisos de pago que las instituciones asumen con sus proveedores.

Dijo que el objetivo es evitar nuevos problemas por falta de información sobre esas obligaciones. Sobre los antecedentes en Obras Públicas y Salud, el ministro planteó que esa situación “no pueda repetirse a futuro”.

La propuesta también prevé menores asignaciones para seguro médico y para combustibles y lubricantes.

En cuanto al Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (Siara) dijo que a la fecha se cuenta con 27.342 personas jurídicas y se avanzó en el registro de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que se vinculan al mencionado sistema.

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Lovera defiende la capacidad técnica del MEF

El ministro sostuvo que la formación del personal respalda la gestión institucional. Al explicar su criterio sobre la profesionalización, afirmó: “No está vinculado a tener una mayor cantidad de funcionarios con un grado académico”.

Su planteamiento apuntó a que cada persona tenga la preparación necesaria para cumplir la responsabilidad que ocupa. Según los datos de su exposición, el 75% del personal cuenta con educación superior y las mujeres ocupan el 55% de los cargos de alta dirección.

Lovera también destacó el volumen de pagos del Tesoro Público. Entre enero y septiembre de 2026, las transferencias alcanzaron G. 49 billones, poco más de US$ 8.000 millones, con un aumento del 6% frente al mismo periodo de 2025. Esos recursos cubren salarios y prestaciones sociales, además de pagos de deuda y a proveedores.

“Cuando las cosas funcionan no hay tanto, no se destaca tanto la labor”, expresó el ministro, quien defendió el trabajo del MEF.