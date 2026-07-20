Autopista elevada de Luque y acceso a la ruta PY02: Así avanzaron las expropiaciones, según MOPC

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que avanza la construcción de la autopista elevada de 4 km que atravesará una amplia franja urbana de la ciudad de Luque, junto con la ampliación y, en algunos tramos, la duplicación de las rutas Luque–San Bernardino y Luque–Areguá, que se conectarán con la ruta PY02, en la zona de Ypacaraí.

A seis meses de la orden de inicio de los trabajos, emitida en diciembre del año pasado, la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, esta última representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, continúa las obras en diversos frentes. Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo la liberación de la franja de dominio a lo largo de todo el tramo intervenido.

Rocío Calmejane, coordinadora de Proyectos en Explotación del MOPC, explicó a ABC que el proceso de liberación de la franja de dominio presenta distintos niveles de avance. Señaló que, al cierre de junio, los porcentajes registrados corresponden a la proporción de la longitud total de cada tramo cuyas franjas de dominio se encuentran liberadas en hasta un 80%.

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Autopista elevada de Luque: las propiedades afectadas

En cuanto a los inmuebles afectados, indicó que el proyecto contempla cerca de 1.300 propiedades, “con una gran cantidad de ellas con avances en el proceso de liberación de la franja de dominio”.

Respecto a los recursos destinados a las expropiaciones, señaló que se previó una financiación de hasta US$ 8,5 millones por parte del contratista, monto que puede variar en función de las tasaciones y de la evolución del proceso de adquisición de inmuebles.

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Cabe recordar que este proyecto, denominado por la institución como el “primer sistema de acceso y salida rápida de la Gran Asunción”, se ejecuta en el marco de la concesión de la ruta PY02, mediante la Adenda Nº 7, bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP), y actualmente avanza en tres frentes de trabajo.

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“La propia Adenda Nº 7 incorporó un mecanismo que permite al MOPC realizar aportes adicionales al fideicomiso en caso de que los recursos inicialmente previstos resulten insuficientes para completar la liberación de la franja de dominio requerida para la ejecución del proyecto”, explicó.

No obstante, la institución no precisó cuánto del monto previsto ya fue utilizado.

El avance de la autopista elevada de Luque

Según los datos proporcionados por el MOPC, el futuro viaducto de Luque, de diez metros de altura, comienza a mostrar una de sus piezas estructurales más importantes.

El viaducto, identificado como Tramo 11, se inicia en la zona del Hotel Bourbon y la sede de la Conmebol, sobre la autopista Ñu Guasu, y se extenderá hasta la calle Don Lorenzo Melgarejo, en Luque, donde enlazará con la ruta Luque–San Bernardino (Ecovía).

“La Red Vial Estructurante alcanzó un nuevo hito con el hormigonado de su primer dintel, que requerirá 58 metros cúbicos de material y tendrá un peso aproximado de 160 toneladas”, informó la institución.

Este elemento de hormigón armado se ubica sobre las columnas de cada pila y cumple una función esencial: distribuir uniformemente las cargas y servir de apoyo a la plataforma elevada por donde circularán miles de vehículos una vez concluida la obra.

Un coloso de 160 toneladas

Para ejecutar el vaciado, el MOPC informó que la contratista Rutas del Este instaló un sistema especial de cimbrado compuesto por torres metálicas de alta capacidad. Esta estructura provisoria sostiene el encofrado y permite desarrollar las tareas en condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad, evitando asentamientos durante el proceso.

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Cuando el hormigón alcance la resistencia requerida, comenzará el montaje de las piezas prefabricadas mediante un lanzavigas, equipo especializado que colocará progresivamente las vigas que conformarán la superestructura.

El dintel tendrá un diseño en forma de “T” invertida y estará preparado para recibir diez vigas pretensadas, sobre las cuales se construirá posteriormente la plataforma vial.

Este viaducto, que tendrá casi 4 km de extensión y será el mayor del país, forma parte de la Red Vial Estructurante, un corredor metropolitano que conectará Luque, Asunción e Ypacaraí.

Avance de los accesos por las rutas Luque-San Bernardino y Areguá-Ypacaraí

En los accesos a la ruta PY02 también continúan los trabajos. En el Tramo 16, correspondiente al acceso a San Bernardino, la obra registra un avance físico del 41,7% e incluye movimiento de suelos, conformación de terraplenes, colocación de base granular, pavimentación asfáltica y obras de drenaje mediante cunetas revestidas y otras estructuras complementarias.

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Por su parte, el Tramo 14, en la zona de la Ecovía, alcanza un avance del 18%, con tareas de movimiento de suelos, construcción de base granular, colocación de carpeta asfáltica y la reparación y rehabilitación de los cuatro puentes existentes.

Por otra parte, Rutas del Este ya opera el peaje de San Bernardino, cuya recaudación será destinada al fideicomiso que financia esta APP. Dicho fondo se nutre tanto de los ingresos por peajes como de aportes estatales superiores a US$ 90 millones anuales, monto que podría incrementarse con la incorporación de estas obras a la concesión de la ruta PY02.

Cabe recordar que Rutas del Este obtuvo el financiamiento del proyecto a través de BID Invest, el brazo para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La entidad financiará los más de US$ 215 millones que demandará la ejecución de las obras.