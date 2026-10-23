Ayolas pide priorizar la construcción de la anhelada defensa costera

El ejecutivo distrital, Carlos Duarte, recibió este viernes al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien visitó la zona para constatar la situación de las familias afectadas por la crecida del río Paraná y supervisar las tareas de asistencia que llevan adelante las instituciones.

Tras el recorrido, el jefe comunal valoró la presencia del vicepresidente en el lugar y destacó el respaldo del Gobierno y de las instituciones involucradas en la atención a los damnificados por la riada a causa de El Niño.

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“Es muy importante la visita del vicepresidente Pedro Alliana, de venir a corroborar en persona todo el trabajo que se está realizando, así como el respaldo del Gobierno, las distintas instituciones, la Entidad Binacional Yacyretá y la Secretaría de Emergencia Nacional”, expresó.

Asimismo, señaló que la visita permitió escuchar directamente las inquietudes y los reclamos de los vecinos afectados por la crecida.

“Es fundamental poder escuchar a los afectados y también recibir sus reclamos. Su visita será muy provechosa, y valoramos su buena voluntad de trasladar estas inquietudes directamente al señor presidente de la República, tal cual lo manifestó él mismo”, manifestó.

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En cuanto a la asistencia brindada a las familias damnificadas, Duarte indicó que están recibiendo atención por parte de las instituciones. Sin embargo, insistió en que la construcción de la defensa costera constituye la principal prioridad para la ciudad.

“El gran reclamo de toda la ciudadanía es que la obra de la costanera sea una prioridad. Para nosotros es la obra más emblemática e importante, porque marcará un antes y un después. Será una Ayolas de antes y una Ayolas de después”, enfatizó el intendente.

Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana se comprometió a elevar los planteamientos al Poder Ejecutivo y a continuar con el seguimiento de la situación de emergencia que afecta a la zona.

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