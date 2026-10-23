PGN 2027: MEF prevé US$ 1.900 millones de nueva deuda y legisladores exigen detalles

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé alrededor de US$ 1.900 millones de nueva deuda para 2027, para ponerse al día con los compromisos pendientes con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Las deudas con las empresas proveedoras del Estado en estos dos sectores han sido uno de los temas centrales de cuestionamiento a este Gobierno, por parte del empresariado y analistas económicos.

Ayer, jueves, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), los legisladores reclamaron información sobre los acreedores y los controles para evitar nuevos atrasos. El ministro Óscar Lovera explicó cómo pretende separar las deudas anteriores de las compras del próximo año.

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¿Cuánto dinero prevé obtener el Gobierno mediante bonos para financiar el PGN 2027?

El diputado César Cerini pidió precisar cuánto dinero prevé obtener el Gobierno mediante bonos para financiar el presupuesto 2027. También consultó qué obligaciones con farmacéuticas y constructoras pasarán al próximo ejercicio.

Lovera respondió que la previsión de nueva deuda ronda los US$ 1.900 millones. Explicó que el proyecto contempla la cancelación de atrasos del sector sanitario, además del financiamiento de obras.

En Salud Pública, el planteamiento consiste en separar el dinero para pagar obligaciones anteriores de los recursos para nuevas compras. Según el ministro, en años anteriores una misma asignación debía cubrir ambos conceptos, lo que restaba capacidad para adquirir medicamentos. “Nosotros podemos visibilizar hoy cuánto es la deuda y cuántos son nuevos medicamentos e insumos en el Ministerio de Salud para el 2027”, sostuvo.

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MOPC: qué montos siguen pendientes de pago

En respuesta a Cerini, Lovera señaló que las obligaciones con empresas viales al cierre de 2025 rondaban los US$ 220 millones, al tipo de cambio de aquel momento. De aquellas facturas, indicó, restaban alrededor de US$ 39 millones.

Por separado, informó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tenía unos US$ 130 millones pendientes de pago al momento de su exposición. El primer monto corresponde al saldo de las facturas de 2025; el segundo, al total pendiente que mencionó para la institución.

El ministro admitió que algunos certificados de avance de obras que ingresen en diciembre podrían quedar para 2027 por los plazos administrativos. Su previsión es que ese saldo sea muy inferior al de 2025.

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¿Cuáles son las garantías para evitar nuevos atrasos en los pagos?

El senador José Oviedo cuestionó el uso de crédito para cubrir obligaciones anteriores y pidió explicar qué impedirá que el Estado vuelva a acumular deudas sin un registro oportuno. “¿Cómo podemos estar seguros de que no va a volver a pasar?”, preguntó.

Lovera respondió que parte del problema se originó en la demora entre la entrega de los medicamentos y el registro de las facturas en el área financiera de Salud Pública. Ese recorrido podía durar seis meses y requería el paso por alrededor de 60 dependencias, según explicó.

El ministro afirmó que el circuito se redujo a unas 17 dependencias. Además, presentó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys), una herramienta que busca conectar los contratos públicos con la información de las facturas electrónicas.

El objetivo es identificar los compromisos desde la emisión de las facturas y conocer el recorrido de los bienes dentro de las instituciones. Lovera aclaró que el sistema funciona desde enero, aunque todavía no tiene una implementación plena. Su meta es gestionar todo el presupuesto a través de esa herramienta en 2027.

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Solicitan identificar a los acreedores y reclaman lista

La senadora Celeste Amarilla reclamó la lista de empresas farmacéuticas y viales con cuentas pendientes de cobro, junto con el monto que corresponde a cada una.

Señaló que la Comisión de Hacienda del Senado ya había solicitado esos datos. “A mí me interesa saber a quién le debemos y cuánto le debemos a cada uno”, expresó.

Lovera por su parte se comprometió con la senadora a gestionar la entrega de la información.