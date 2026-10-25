MEF abre la posibilidad a no retornar al tope fiscal previsto en 2028, aunque solo en “escenario de riesgo”

En su reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP) 2026, dado a conocer el viernes último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó un análisis especial para medir qué tan bien preparadas están las cuentas del Estado ante una eventual crisis.

La regla oficial exige que el país vuelva para el 2028 a un tope de déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como lo establece la Ley Nº 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal (LRF). Sin embargo, el informe advierte que diversos problemas económicos podrían frenar ese plan.

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Esto es lo que MEF estima que pasaría en el peor de los casos

Para entender qué pasaría en el peor de los casos, la Dirección General de Política Macrofiscal (DGPMF) del MEF simuló una “tormenta perfecta” de cuatro problemas juntos para el año 2027. Ellos son:

Una subida en los intereses cobrados por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), lo que encarece los préstamos internacionales. Una caída en las compras e inversiones de la gente y empresas locales. Menor venta de productos a países vecinos, Una subida del dólar frente al guaraní.

Si este escenario de riesgo se hace realidad, la economía de Paraguay no crecerá al 4,2% esperado, sino que se frenará a un 2,6% en 2027. Al haber menor movimiento económico, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cobraría menos impuestos y el Estado tendría que gastar más dinero para pagar las cuotas de sus préstamos.

Como consecuencia de este impacto acumulado, el gasto del Estado en 2028 sobrepasaría sus ingresos en un 2,2% del PIB, con lo que el déficit superaría el límite legal del -1,5%. Al mismo tiempo, la deuda pública subiría al 35,3% del PIB, quedando por encima del 32,7% proyectado en el plan normal del Gobierno.

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El informe aclara que si estos cuatro problemas se juntan, el golpe para las finanzas del país será muy fuerte y costará recuperarse.

¿Cómo será el desempeño macroeconómico?

A pesar de las alertas por posibles crisis externas, el reporte del MEF sostiene que la economía paraguaya se mantiene firme. Luego de haber registrado un crecimiento del 6,6% en el 2025 gracias al buen año del campo y las industrias, las autoridades del Gobierno Nacional decidieron subir su estimación de crecimiento del PIB real para el año 2026, pasando de una meta inicial de 3,8% a un 4,5%.

El Ministerio de Economía explica que este mayor crecimiento se debe al empuje de varios sectores de la producción. Para el cierre de 2026, el sector de “Servicios” (comercio, transporte, bancos) liderará con un aumento del 4,6%, seguido por la “Industria Manufacturera” (fábricas) con 3,9%, además de aportes positivos de la “Agricultura” y la producción de “Electricidad y Agua”. Además, el consumo de las familias aumentará un 4,3% gracias a que hay más personas con trabajo formal, según esa proyección.

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En cuanto al costo de vida, la inflación estimada se mantiene bajo control por la gestión del Banco Central del Paraguay (BCP). Para fines de 2026, se calcula que los precios subirán solo un 3,3% en todo el año, gracias a un dólar más estable.

Para el periodo entre 2027 y 2031, se espera que el país mantenga un ritmo de crecimiento constante del 4,2% anual.

El plan del MEF para enfrentar las deudas con proveedoras del Estado

Otro punto central del Informe de Finanzas Públicas 2026 es la intención de poner en orden y pagar las facturas pendientes acumuladas en años anteriores con empresas privadas proveedoras del Estado (principalmente de salud y obras). En total, estas deudas sin pagar sumaban unos US$ 1.300 millones (lo que equivale a unos 2% del PIB del país).

La gran parte de este monto, unos US$ 1.050 millones, corresponde a medicamentos e insumos comprados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), mientras que US$ 250 millones corresponden a obras de rutas hechas para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Para solucionar este problema y no seguir arrastrando deudas viejas, el Gobierno plantea un plan especial de pagos entre 2026 y 2027. Se destinó dinero equivalente al 1,1% del PIB en 2026 y se prevé 0,9% del PIB en 2027 para saldar estos compromisos.

Por ejemplo, en el área de salud se usó un acuerdo con 39 empresas proveedoras y 5 bancos para ir pagando la deuda en cuotas durante un plazo de 36 meses.

El hecho de sacar dinero para pagar estas deudas atrasadas hace que, temporalmente, el Estado gaste mucho más de lo que recibe. Por eso, el déficit fiscal subirá a 3,2% del PIB en 2026 y llegará a un pico de 3,9% del PIB en 2027.

Deuda pública: ¿Paraguay se encuentra en nivel “manejable”?

Por otro lado, en cuanto a la deuda pública, el informe indica que el nivel de endeudamiento de Paraguay sigue siendo “manejable” si se lo compara con otros países de la región.

Al cierre de 2025, la deuda total del Estado representaba el 36,1% del PIB (US$ 17.931,8 millones). Para el 2026, se espera que esta cifra baje al 31,0% del PIB, principalmente porque el guaraní recuperó valor frente al dólar.

En los siguientes años, el endeudamiento subirá levemente a 33,1% del PIB en 2027 debido a los préstamos usados para pagar las deudas con sanatorios y constructoras. Luego comenzará a bajar paulatinamente a 32,7% en 2028 hasta ubicarse en un 32,0% del PIB para el año 2031.

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Los estudios realizados junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirman que el país no corre riesgo de caer en un endeudamiento insostenible.

Por el lado de la inversión pública (construcción de escuelas, hospitales y rutas), el Gobierno dice que destinará el equivalente a 1,8% del PIB en 2026 y un 1,6% en 2027. Aunque en 2028 habrá un pequeño ajuste al 1,3% del PIB para lograr la meta fiscal, según la proyección informada por el MEF, la construcción de obras volverá a subir al 1,9% hacia 2031.

Para no frenar las obras importantes, el MEF buscará ayuda del sector privado mediante la Ley de Alianza Público-Privada (APP), donde las empresas financian parte de los proyectos.

PGN 2027: Hablan de blindaje de la protección social

Asimismo, el informe también adelanta las cifras del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que esta semana se estará deliberando en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y más adelante, se debatirá en el pleno. El plan contempla un total de G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar), lo que representa un aumento del 11,2% con relación al presupuesto del año 2026.

Para asegurar que no falten medicamentos ni se paren las obras, el Ministerio de Salud recibirá un aumento de presupuesto del 77,0%. Asimismo, el Ministerio de Obras tendrá 34,2% más de recursos, mientras que los ministerios del Interior y de Defensa Nacional recibirán conjuntamente un aumento del 16,9% respecto de 2026 .

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En cuanto a la ayuda a las familias más vulnerables, los programas sociales recibirán aumentos, resalta el informe. La inversión en los tres planes principales -“Tekoporã Mbarete” (ayuda a familias en extrema pobreza), “Adultos Mayores” (pensión para la tercera edad) y” Hambre Cero/FONAE” (almuerzo en las escuelas)- pasó de representar el 0,1% del PIB en 2006 al 1,6% del PIB en 2025, y llegará al 1,8% del PIB en 2026.

Para 2026, el programa de alimentación escolar manejado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) recibirá G. 3,3 billones (US$ 570 millones al tipo de cambio actual), las pensiones de Adultos Mayores otros G. 3,2 billones (US$ 554 millones) y Tekoporã contará con G. 554.000 millones (US$ 96 millones).

La “reforma” de la Caja Fiscal, que solo tuvo cambios parciales

Así también, uno de los problemas más graves para las finanzas públicas es el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal. El asunto tiene un apartado dentro del reporte del MEF.

Entre los años 2021 y 2025, las pérdidas acumuladas de este sistema sumaron US$ 1.421 millones -provocadas principalmente por las jubilaciones de docentes, policías y militares-, dinero que tuvo que salir en gran parte de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.

Para cortar estas pérdidas, se aprobó la Ley Nº 7633/2026 de Reforma de la Caja Fiscal, la cual cambia las reglas para jubilarse, al menos parcialmente, ajusta la edad mínima y aumenta los aportes de los funcionarios.

Según los cálculos del MEF, esta ley logrará reducir las pérdidas anuales de la caja de US$ 796 millones a US$ 631 millones entre 2027 y 2031. Esto significa que el hueco financiero pasará de representar el 1,4% al 1,1% del PIB, aunque las autoridades reconocen que aún queda trabajo por hacer para solucionar el problema por completo.

Impuestos en Paraguay: ¿Se prevén subas?

Finalmente, el Informe de Finanzas Públicas 2026 recuerda que para sostener los gastos en salud, educación y obras, Paraguay necesita cobrar impuestos de manera más eficiente. La recaudación tributaria del país es del 11,2% del PIB, muy por debajo del promedio de Latinoamérica (17,7% del PIB).

La meta anunciada para la DNIT, sin embargo, no será subir los impuestos, sino perseguir a quienes no pagan y expandir la factura electrónica (SIFEN). La meta es lograr que el cobro de impuestos suba del 11,0% del PIB en 2026 al 12,0% del PIB para el año 2031.