PGN 2027: legisladores cuestionan cómo financiará el MEF el gasto público ante la baja del dólar

La caída de la recaudación aduanera y los compromisos futuros del Estado concentraron los cuestionamientos al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, ayer jueves durante la defensa de su presupuesto ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP).

El senador Ignacio Iramain y diputado Raúl Benítez pidieron al titular del MEF que explique cómo se sostendrán los gastos. El ministro Lovera reconoció que el tipo de cambio afecta los ingresos y limita el dinero disponible para las instituciones.

Cuestionan las previsiones de ingresos

El senador Ignacio Iramain trasladó el malestar de productores y exportadores por la cotización del dólar. También puso en duda las previsiones de recaudación y la capacidad del presupuesto para cubrir las obligaciones del Estado.

Lovera respondió que el impacto del tipo de cambio sobre los ingresos públicos se concentra en las importaciones, cuyas operaciones aportan el 40% de la recaudación tributaria.

Según los datos que presentó, la recaudación interna crece alrededor del 10%, mientras que la aduanera cae entre el 15% y el 16%. El resultado conjunto fue un aumento del 2,3% al cierre de septiembre, de acuerdo con el ministro.

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Para 2027, defendió una previsión de crecimiento del 8%. Consideró posible alcanzar ese resultado incluso con una cotización de alrededor de G. 6.000 por dólar. Sobre el reclamo de los productores, anunció una reunión con el equipo económico para la semana que viene.

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Plan de caja: por qué un gasto aprobado puede quedar sin recursos

El diputado Raúl Benítez cuestionó que las instituciones atribuyan con frecuencia las obras paralizadas y los problemas de provisión de medicamentos a las restricciones del plan de caja. Este mecanismo determina cuánto dinero puede recibir cada entidad para cumplir sus compromisos.

Lovera explicó que la autorización para gastar depende, en la práctica, de los recursos disponibles. Como ejemplo hipotético, señaló que un presupuesto de 100 no puede ejecutarse por completo si la recaudación solo permite financiar 85.

“Hay 15 que está en el presupuesto que no voy a poder financiar porque no tengo recursos”, afirmó, exponiendo así la diferencia entre lo que el Congreso autoriza y lo que el Tesoro puede pagar.

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Piden una respuesta más allá de 2027

Siguiendo con sus demandas, Benítez planteó que la discusión debe abarcar los compromisos de los próximos años. Consultó por la sostenibilidad de Hambre Cero y las pensiones para los adultos mayores, además de la presión de la Caja Fiscal y las necesidades del sistema eléctrico. “¿Cuál es el plan del Ministerio de Economía?”, preguntó.

Sobre Hambre Cero, Lovera reconoció que la disminución de los ingresos por cesión de energía a Brasil obliga a cubrir la parte del financiamiento que deje de aportar esa fuente.

El ministro sostuvo que el programa ya alcanzó su cobertura total. Además, prevé una menor cantidad de alumnos en algunos territorios. Su respuesta no precisó cuánto dinero adicional requerirá el reemplazo de los ingresos por cesión de energía.

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Adultos mayores: prevén 406.000 beneficiarios en 2027

En cuanto a la pensión para adultos mayores, Lovera informó que el programa cuenta con 376.000 beneficiarios. El proyecto para 2027 contempla otras 30.000 incorporaciones, con lo que la cobertura llegaría a 406.000 personas.

El ministro explicó que la ampliación gradual busca evitar que todo el costo de la expansión recaiga sobre un solo ejercicio. Según su estimación, en tres años más el programa debería alcanzar la cobertura total de sus posibles beneficiarios.

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¿Cuánto reduce el déficit la reforma jubilatoria de la Caja Fiscal?

A su turno, la diputada Rocío Vallejos pidió conocer el ahorro de la reforma de la Caja Fiscal y su impacto en dólares para este año y el próximo.

Lovera explicó que el propósito de la ley es limitar el crecimiento futuro del déficit. La propuesta original del Ejecutivo preveía una contención del 60%, pero las modificaciones durante el debate redujeron ese efecto a alrededor del 21%, según indicó. “Vamos a tener todavía déficit, pero ese déficit no va a ser tan grande como en el formato anterior”, expresó. La respuesta no incluyó la cuantificación en dólares que solicitó la diputada.

Por su parte, el diputado Yamil Esgaib preguntó por el aumento del gasto en jubilaciones y la menor inversión de los excedentes de la Caja Fiscal. Lovera atribuyó las mayores necesidades a nuevas solicitudes de retiro y a la actualización de los haberes. Para 2027, mencionó un requerimiento de ajuste del 5% sobre la masa de 2026.

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Consultan por exenciones o exoneraciones tributarias

El senador José Oviedo preguntó si el Gobierno prevé revisar los beneficios fiscales para obtener más ingresos.

Lovera respondió que el gasto tributario, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por exenciones o tasas diferenciadas, equivale aproximadamente al 4% del producto. Como referencia, señaló una presión tributaria del 11%.

El ministro afirmó que existe un trabajo para identificar los sectores con tratamientos diferenciados. Sin embargo, no presentó un monto de recaudación adicional ni un plazo para posibles cambios, dos datos necesarios para conocer qué aporte concreto tendría esa revisión al financiamiento del gasto.