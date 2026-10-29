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Economía
29 de octubre de 2026 - 17:17

Petropar vs. emblemas privados: ¿sigue la diferencia en los precios de los combustibles?

Tras completarse la sexta suba de precios de los combustibles, la diferencia entre los emblemas se redujo al mínimo. Petropar, que solía ofrecer tarifas más bajas, hoy prácticamente iguala los precios de los servicentros privados. ¿Cuánto queda de diferencia en cada tipo de combustible?

Por Víctor Ferreira
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Tras la sexta suba de los combustibles, Petropar prácticamente igualó sus precios con los de los emblemas privados. La nafta común y la intermedia ya se venden al mismo precio, mientras que en el diésel común y el premium la diferencia no supera los G. 205 por litro.

En la nafta común de 88/89 octanos, ambos sectores venden el litro a G. 6.990. En la intermedia de 93/95 octanos, el precio también coincide en G. 7.490.

En la nafta súper, Petropar comercializa el litro a G. 8.990, precio que también mantiene la mayoría de los emblemas privados. Solo algunos operadores llegan a G. 9.190, con una diferencia de G. 200 por litro respecto a la estatal.

En el diésel común, la petrolera estatal comercializa el litro a G. 9.285, mientras que los privados llegan a G. 9.490. En el premium, los precios son de G. 11.395 y G. 11.490, respectivamente. Así, la diferencia se reduce a G. 205 por litro en el primer caso y a G. 95 en el segundo.

Lea más: Precios de combustibles: cuánto subieron el gasoil y las naftas en Petropar y los privados en 2026

Cartel de precios de combustibles con texto destacado y precios de nafta y diésel en un garage.
Precios de Petropar.

Fuertes subas acumuladas en lo que va del 2026

La equiparación se produce tras fuertes incrementos acumulados desde marzo de este año en el país. El diésel común aumentó G. 3.035 por litro en Petropar, un 48,6%, y G. 3.240 en el sector privado, un 51,8%. En el diésel premium, las subas alcanzan G. 3.345 (41,6%) en la estatal y G. 3.440 (42,7%) en los privados.

Las naftas también registraron aumentos importantes. La común acumula una suba de G. 1.800 por litro, equivalente al 34,7%, mientras que la intermedia aumentó G. 1.800 (31,6%). En la súper, el incremento llega a G. 1.950 (27,7%) en Petropar y G. 2.150 (30,5%) en el sector privado.

Lea más: Combustibles: así evolucionaron los precios en los últimos seis años en Paraguay

Fotos de nuevos Precios del Combustible Puma en Colon y Carlos A. López
Petropar prácticamente igualó sus precios a los privados. La brecha se mantiene en el diésel común.

La guerra presiona los precios

Los reajustes se producen en medio de la guerra en Medio Oriente y la presión sobre las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. Paraguay depende de la importación de combustibles, por lo que las variaciones externas repercuten en los costos de abastecimiento.

Los emblemas privados comenzaron a aplicar nuevos precios desde el fin de semana, mientras que Petropar reajusta sus tarifas desde ayer. Un operador del sector ya había aumentado sus precios a comienzos de octubre.

Con estos incrementos, la diferencia entre Petropar y los emblemas privados prácticamente desapareció en las principales categorías de combustibles, reduciendo la ventaja que la estatal ofrecía a los consumidores y que los privados consideraban como precios políticos.

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