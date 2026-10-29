PGN 2027: Bicameral retoma hoy el estudio tras reclamar informes al MEF

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) retomará este jueves, a las 09:00, el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, afirmó la presidenta de la Bicameral, la diputada Cristina Villalba.

Según los integrantes de la CPB, la falta de listas de proveedores a los que el Estado adeuda pagos impidió adoptar decisiones en el curso de su primera sesión deliberativa del lunes último. La Comisión prevé firmar su dictamen este viernes.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que el pleno de esa cámara se iniciará el análisis del proyecto el lunes 9 de noviembre.

PGN 2027: qué informes pidió la Bicameral al MEF

La Comisión solicitó hace más de un mes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las nóminas de las farmacéuticas y empresas vialeras con pagos pendientes del Estado.

El lunes, la senadora Celeste Amarilla confirmó a ABC Color que los documentos no habían llegado. La presidenta de la Bicameral, Cristina Villalba, también advirtió sobre la falta de esos informes ante consultas de este diario.

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Las reuniones de hoy serán a puertas cerradas, sin acceso para la prensa, según confirmó la Dirección de la comisión. El dictamen previsto para el viernes contendrá las recomendaciones de los legisladores sobre el proyecto.

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Deuda con farmacéuticas y ajuste docente en la adenda

La adenda, un documento que incorpora partidas adicionales al proyecto, contempla recursos para pagar deudas con las farmacéuticas y cubrir el ajuste docente. También incluye fondos para universidades.

Entre ellas figura la Universidad de Taiwán. Según Villalba, sus estudiantes tendrán clases en una sede propia en Paraguay, que requerirá docentes y recursos para sus salarios.

Dólar y PGN 2027: dudas sobre el cumplimiento de los pagos

El proyecto de PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar). La propuesta representa un aumento del 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026 y abarca las asignaciones de los organismos y entidades del Estado.

La variación del dólar fue uno de los ejes del debate del lunes. Villalba expresó dudas sobre la capacidad del Estado para afrontar sus obligaciones el próximo año: “Con lo que se prevé para el año que viene tampoco vemos tan, tan viable”.

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Presupuesto aprobado y dinero disponible: la diferencia

El debate también incluyó la posibilidad de evaluar a las instituciones según sus resultados y el uso de sus fondos.

Villalba señaló que el MEF debe liberar los recursos para que las entidades puedan concretar los gastos autorizados. “Una cosa pues es el presupuesto y otra cosa es la disponibilidad presupuestaria”, afirmó.

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