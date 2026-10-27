PGN 2027: cuánto costará el reajuste del salario mínimo para funcionarios públicos

El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar). La propuesta representada por el Poder Ejecutivo contempla un aumento del 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026 y abarca las asignaciones de los organismos y entidades del Estado.

Dentro de esas asignaciones se contempla el reajuste del 5% del salario mínimo para los funcionarios del Estado, el cual tendrá un costo directo estimado de G. 33.404 millones (US$ 5,17 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 proyectado en el PGN 2027) en el proyecto de PGN 2027, según el MEF. La previsión alcanza a 27.901 cargos e incluye el aguinaldo.

La Dirección General de Presupuesto (DGP) identificó los cargos con asignaciones vinculadas al mínimo legal y calculó el costo anual de su actualización. Las estimaciones se basan en los registros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y en la estructura del proyecto presupuestario.

El aumento del salario mínimo tendrá efectos sobre las cuentas públicas de 2027, pero su alcance dependerá de las normas que regulan cada remuneración, refiere la institución.

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Reajuste del salario mínimo: ¿a quiénes alcanzará el 5%?

El MEF proporcionó los datos en respuesta a una consulta de ABC Color presentada a través de una solicitud de Acceso a la Información Pública. Durante semanas, este diario pidió la información al director general de Presupuesto, Jorge Paredes, quien ignoró las consultas remitidas por correo electrónico, WhatsApp y a través del departamento de prensa de la cartera.

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El proyecto del PGN 2027 contempla el reajuste completo del 5% para los cargos cuya remuneración está vinculada al salario mínimo. Esto no equivale a un aumento para todos los empleados del Estado. “No se trata de una aplicación general del 5% sobre la totalidad de las remuneraciones de los funcionarios públicos”, aclara el informe técnico.

De los 27.901 cargos identificados, 21.085 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos del Tesoro y 6.816 a Recursos Institucionales. El MEF no precisó el número total de personas alcanzadas por los efectos directos e indirectos.

Cuánto costará el reajuste salarial en el PGN 2027

El costo directo estimado de G. 33.404 millones incluye el aumento durante todo el año y el aguinaldo. De ese monto, aproximadamente G. 27.919 millones corresponden a Recursos del Tesoro y G. 5.485 millones a Recursos Institucionales.

La previsión representa cerca del 0,092% del presupuesto de Servicios Personales para 2027, que asciende a G. 36.405 millones para ambas fuentes de financiamiento. Ese rubro comprende el gasto destinado a las remuneraciones del personal.

Para 2026, el impacto estimado del reajuste ligado al salario mínimo es de G. 26.678 millones, equivalente a aproximadamente el 0,077% de los G. 34.486 millones previstos para Servicios Personales.

Según la comparación del MEF, el costo directo del reajuste aumenta alrededor del 25,2% entre ambos ejercicios. En tanto, el gasto total en Servicios Personales crece aproximadamente 5,6%, con una diferencia de G. 1.919 millones.

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Policías, militares y adultos mayores: los efectos adicionales

El informe presenta estimaciones para otros pagos sujetos a normas que toman como referencia el salario mínimo.

En ese apartado, el MEF señala aproximadamente G. 147.887 millones para policías y G. 73.640 millones para militares. Para adultos mayores, consigna G. 173.375 millones.

En el caso de gobernadores y miembros de las juntas departamentales, el efecto estimado es de aproximadamente G. 2.257 millones, por la aplicación de la Ley N° 3668/2008 que “regula las remuneraciones y dietas de las autoridades departamentales”.

“Estos montos no deben adicionarse automáticamente al impacto directo de los G. 33.404 millones, dado que corresponden a universos y mecanismos de cálculo diferenciados”, advierte la institución.

La respuesta no ofrece un costo global consolidado ni un detalle separado por cada bonificación o asignación. Por lo tanto, las cifras de ese apartado no permiten establecer mediante una simple suma cuánto costarán todos los efectos del reajuste.

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Educación y Salud concentran parte del impacto directo

Dentro de la Administración Central, el MEF identifica una concentración del costo directo en educación y salud, además de las instituciones de seguridad y defensa. La institución atribuye esta situación a la cantidad de cargos con remuneraciones vinculadas al salario mínimo.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presenta un impacto directo estimado de G. 6.083 millones. Para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), la previsión es de G. 2.924 millones.

En el Ministerio del Interior, el cálculo asciende a G. 2.410 millones, mientras que en el Ministerio de Defensa Nacional llega a aproximadamente G. 2.086 millones.

Estos valores corresponden al efecto sobre los cargos presupuestados. No incluyen los costos adicionales de otros conceptos que dependen del salario mínimo.

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Financiamiento del reajuste y déficit fiscal

Sobre la cobertura del gasto, el MEF afirma que “su financiamiento se encuentra contemplado dentro del esquema general de programación de ingresos y gastos del Presupuesto”. La institución explica que las previsiones con Recursos del Tesoro se ajustan a las estimaciones de recaudación de la Tesorería General.

Sin embargo, la respuesta no precisa qué parte del costo se cubrirá con mayores ingresos o con reasignaciones de otras partidas. Tampoco cuantifica el efecto sobre el déficit fiscal de 2027, es decir, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. Ese punto de la consulta quedó sin una cifra concreta.

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