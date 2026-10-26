PGN 2027: Bicameral aún no informó sobre definiciones y alega falta de informes del MEF

La Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) prosiguió esta tarde el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, pero no pudo tomar decisiones respecto a los puntos debatidos porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no facilitó las nóminas solicitadas de empresas farmacéuticas y vialeras a las que el Estado adeuda pagos. Las deliberaciones se realizan a puertas cerradas, sin acceso para la prensa.

La senadora Celeste Amarilla confirmó a ABC Color que la Comisión no recibió esos documentos. La presidenta de la CBP, la diputada Cristina Villalba, también señaló la falta de los informes requeridos.

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PGN 2027: qué información solicitó la Bicameral al MEF

La Comisión pidió hace más de un mes identificar a los proveedores de medicamentos y a las empresas vialeras que tienen pagos pendientes del Estado. Esas listas forman parte de la información que los legisladores requieren para el estudio presupuestario.

En una entrevista con ABC Color esta siesta, Villalba ya había mencionado el pedido al MEF. Explicó que la adenda, un documento con partidas adicionales al proyecto, incluye recursos para cubrir la deuda con las farmacéuticas. También contempla el ajuste docente y asignaciones para universidades.

La jornada prosiguió por la tarde, pero la falta de las nóminas impidió que la comisión tomara decisiones sobre los asuntos bajo estudio.

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Bicameral proseguirá el jueves con debate a puertas cerradas

Las deliberaciones sobre el presupuesto se realizaron este lunes a puertas cerradas, inclusive para la prensa. Los periodistas no tienen acceso a las sesiones en las que los legisladores examinan las asignaciones de las entidades públicas.

Las mismas proseguirán el jueves desde las 09:00 de la mañana con la misma modalidad confirmaron desde la Dirección de la CBP.

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Bicameral prevé firmar el dictamen del PGN 2027 el viernes

Tras la jornada de este lunes, la comisión retomará el estudio el jueves. Villalba anunció que prevén firmar el viernes el dictamen, es decir, el documento con las recomendaciones sobre el proyecto.

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