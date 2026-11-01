Mejora del empleo es coherente con el ritmo de la actividad económica, resalta experto

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a la Encuesta Permanente de Hogares Continua, en el tercer trimestre del año se registró una mejora tanto en la cantidad de ocupados (en casi 66.000 personas), como en la tasa de ocupación, lo que llevó además un mínimo histórico del desempleo o desocupación.

Así la tasa de ocupación pasó de 69,4% al 70% de la Fuerza de Trabajo y concentra a 3.290.206 personas. En tanto que la tasa de desempleo o desocupación bajó de 4,9% a 4,1% de la Fuerza de Trabajo y afectó en el tercer trimestre a 141.250 personas.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) reflexionó sobre los datos del mercado laboral al tercer trimestre e indicó que efectivamente se observó una mejora en la tasa de ocupación y no solo en la cantidad de ocupados, sino en la tasa misma; como también en el nivel de la desocupación que está en un mínimo importante, “no histórico, pero si relevante para la coyuntura actual”.

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El profesional indicó igualmente que estos resultados son coherentes con el nivel de actividad que se está viendo en la actualidad. A lo que mencionó que el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un repunte del 5,7% al mes de agosto último, lo cual tiene su impacto en el empleo.

Recientemente el Banco Central del Paraguay (BCP) elevó su proyección de crecimiento económico del 4,5% al 5% para el presente año, apoyado justamente en los mejores desempeños del sector de comercio, generación de energía eléctrica e industrias.

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En cuanto a los sectores que sumaron más ocupaciones en el tercer trimestre se destacaron los comercios, restaurantes, hoteles y por la actividad secundaria, se destacaron las industrias. En contrapartida, se observó una baja importante de empleos en el sector primario, con una baja de casi 50.000 empleos.

Recordó que el tercer trimestre suele ser el pico estacional del empleo. Además, resaltó la reducción de la informalidad como otro dato importante del periodo.

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¿Cómo se verá el empleo en la última parte del año?

Según Rodrigo Ibarrola, entrando en el cuarto trimestre del año, se espera que se mantenga esta dinámica del empleo, considerando el mayor movimiento y flujo comercial típico de la temporada festiva, por lo que se espera que esto traiga también una dinámica interesante para sectores claves y movilizador del empleo.

En lo referente a la tasa de informalidad si bien sigue siendo importante su incidencia, destacó el hecho de que el nivel se viene reduciendo, no a los niveles deseados, pero comparado a periodos anteriores, se observa una baja considerable.

“De niveles de 70% y 60% en años anteriores, ahora se ubica en 56%”, resaltó. Según el INE, la informalidad laboral afecta a 1.635.000 personas en Paraguay.

Ante la perspectiva de un crecimiento más moderado proyectado para el 2027, el economista anticipó que esto podría afectar también la tasa de ocupación.