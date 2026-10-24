Ingenieros de la ANDE piden concurso para dar energía a centros de IA y calculan US$ 98 millones más al año

La nota UIA N° 024-26/27, firmada por el vicepresidente del gremio, Ing. Édgar Luis Morales Chena, ingresó a la ANDE el 21 de octubre a las 16:03 como expediente 1000136902. Lleva por título “Delineamientos para la realización de concursos para adjudicación de contratos de suministros a industrias electrointensivas”.

El objetivo, según el texto, es contar con “un mecanismo transparente de adjudicación de bloques de potencia” y maximizar los beneficios de la venta de energía. El gremio plantea que lo recaudado por encima de la tarifa técnica (la tarifa de la ANDE ajustada a la Ley 966) se destine a un fondo de desarrollo de infraestructura eléctrica.

La propuesta llega cuando la estatal acaba de firmar su primer contrato con un centro de IA y todavía no definió cómo atenderá a las otras industrias que esperan energía. El documento no menciona a Kuntur ni a Araico.

La ANDE tiene pedidos por 6.000 MW, pero solo 750 MW disponibles, de los que 286 MW van a Kuntur, según el presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez.

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Cómo funcionaría el concurso

Podrían participar industrias dedicadas a criptominería, centros de datos, centros de procesamiento de inteligencia artificial “y similares”. Cada interesado entregaría en sobre cerrado su lance, es decir, la oferta de la empresa, con la potencia que requiere y el precio que está dispuesto a pagar. Los adjudicados pagarían una tarifa igual a la de su lance.

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El precio y la cantidad adjudicada se definirían por la intersección de las curvas de demanda y oferta. La de demanda surge de ordenar los lances de mayor a menor precio y acumular los megavatios solicitados. La de oferta, explica el documento, “muestra propensión o interés de ANDE a entrar en contratos con electrointensivas a partir de las fuentes actuales”.

En el ejemplo del documento, la ANDE ofrecería un mínimo de 400 MW a US$ 56 por MWh y un máximo de 1.000 MW a US$ 64. Con seis oferentes que piden entre 50 y 500 MW cada uno, el precio de equilibrio resulta en US$ 60 por MWh. Todo oferente con un lance igual o superior a ese valor sería adjudicado.

El gremio sostiene que la curva de oferta “reduce las posibilidades de colusión”. Si todos los lances rondaran el precio piso (US$ 56 en el ejemplo), baja la cantidad total a adjudicar y aumenta la posibilidad de que algunos participantes queden afuera. Si dos o más oferentes empatan en el precio de equilibrio y piden más de lo disponible, la potencia se reparte de forma proporcional.

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Primeros 200 MW sin cortes

La propuesta distingue la calidad del suministro según el precio ofrecido. Los primeros 200 MW adjudicados, que corresponden a los oferentes con lances más altos, tendrían contratos no interrumpibles, es decir, sin horas de reducción ordenadas por la ANDE.

Los adjudicados por encima de ese tope recibirían contratos interrumpibles de hasta 300 horas de reducción del suministro. Si los 200 MW cubren solo en parte a un adjudicado, su contrato tendría una porción no interrumpible y otra interrumpible.

En principio, se espera que las demandas sean en 220 kV. Si la ANDE decide admitir suministros más pequeños, los lances en otras tensiones se corregirían multiplicando el precio por la relación entre el costo oficial de la ANDE en esa tensión y el costo en 220 kV. Los emplazamientos serían elegidos por los adjudicados, de mayor a menor precio, según la capacidad disponible por subestación que publique la ANDE.

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Condiciones del contrato

El documento propone contratos de tres años a partir del 1 de enero de 2028, sin ajuste de precios durante ese período y con las demás condiciones según el contrato pro forma de la ANDE. La fecha coincide con el vencimiento de los contratos del grupo de criptominería, vigentes hasta diciembre de 2027.

Además, el concurso podría incluir una precalificación con una garantía de mantenimiento de oferta de US$ 30.000 por MW solicitado, para desincentivar la participación “meramente especulativa”.

El gremio toma como base el último estudio de suministro en 220 kV publicado por la ANDE para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, que fija una tarifa de US$ 44 por MWh. Por cada US$ 10 por MWh de adjudicación por encima de ese valor, calcula una facturación adicional de US$ 8,8 millones por cada 100 MW adjudicados.

Con una tarifa de US$ 60 por MWh y 700 MW, la recaudación extra rondaría los US$ 98 millones anuales, con respecto a lo que hoy aporta ese grupo.

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El antecedente: el contrato con Kuntur

La ANDE firmó el 22 de octubre con Kuntur, empresa paraguaya vinculada a Araico, su primer contrato con un centro de IA. Es por 15 años y hasta 286 MW para el proyecto Iguazú AI City, en Yguazú (Alto Paraná). La tarifa promedio se fijó en US$ 48,91 por MWh en 220 kV y US$ 56,39 en 23 kV, mientras opere en ese nivel. Rige un reajuste anual atado a la inflación de EE.UU., con piso de 2,5%.

La tarifa surge de un nuevo grupo de consumo para industrias electrointensivas de tecnología avanzada de la ANDE. Su titular, el Ing. Báez, afirmó que es una tarifa técnica y que “toda la responsabilidad de la tarifa es de la ANDE”. Dijo también que hay otros 40 proyectos con acuerdos de entendimiento, que se evaluarán según la disponibilidad de energía.

Sobre el contrato firmado con Kuntur, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) consideró que la tarifa cumple con la ley, aunque su secretario general, Adolfo Villalba, dijo que “no sabría decir si es lo óptimo”.

Cifras de la propuesta de la UIA