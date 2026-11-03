Crisis por Ueno: para Antonio Barrios juicio político a Peña sería “demasiado”

Con el anuncio por parte del BCP de un procedimiento de resolución a Ueno Bank, perteneciente al holding de empresas del que el Presidente de la República, Santiago Peña, fue accionista, varios servicios quedaron suspendidos, lo que generó una crisis para los clientes que tienen su dinero en el banco.

El procedimiento de resolución se implementó luego de que el BCP detectó insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Ante esto, desde la bancada democrática de la Cámara de Senadores, presentaron un pedido de juicio político contra Santiago Peña y el Vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Antonio Barrios, senador colorado cartista, fue consultado si acompañaría el pedido, a lo que respondió que “es demasiado”.

“Yo creo que eso es demasiado, yo creo que sí las autoridades del Banco Central, de la Superintendencia tienen una responsabilidad plena, porque así como me dijeron mis amigos bancarios, dicen que se envía un reporte o un informe casi diario con respecto a todos los movimientos del banco, o sea, que todos los días los bancos deben ser controlados o deberían haber sido controlados”, señaló.

Lea más: Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank

Juicio político “hace daño tremendo” a la República

Según Barrios, ya vivimos la época del juicio político cuando Fernando Lugo fue destituido de la Presidencia de la República, por lo que consideró que el daño a la República es tremendo, teniendo en cuenta que “hoy tenemos gente que vinieron a apostar al Paraguay, inversiones americanas que van a cambiar nuestra realidad en los próximos diez años y no podemos nosotros debutar con un juicio político”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Insistió en se deben terminar las investigaciones, deben caer los culpables e incluso dijo que si fuera Fiscal General del Estado ya habría imputado y decomisado los pasaportes de los involucrados.

“Yo leí en algún lugar, porque estoy viniendo de Encarnación, que el presidente del banco Ueno ya no está en el país. Es lo que dijeron, el señor (Miguel) Vázquez, eso pues no puede ocurrir. Entonces la justicia debería tomar ese tipo de medidas lo antes posible”, aseguró.

Agregó que su postura siempre fue crítica con respecto al manejo del banco y las dudas que existían, tras darse a conocer el llamado “informe Rivarola”, que se filtró y que evidenció las faltas y excesos de Ueno Bank con respecto a las operaciones entre empresas vinculadas.

Lea más: Procedimiento de resolución a Ueno Bank: Leite pide que “vayan todos presos”

“Eso hizo que nosotros hagamos ese pedido de informe con la ayuda, por supuesto, de expertos en el manejo bancario que nos orientaron para que las preguntas sean así como son, preocupados ya de esa época por lo que pasó”, puntualizó.

Cartistas no se imaginaban la dimensión de la situación

Consultado sobre si dimensionaban la magnitud de la situación, Barrios respondió que no.

Con respecto a si esto formaría parte del quiebre entre Santiago Peña y Horacio Cartes, dijo que si bien hubo diferencias, no hubo un enojo manifiesto, ya que siempre hubo diálogo entre ellos, aunque destacó que la postura del presidente del Partido Colorado Cartes siempre fue firme con respecto a la situación, ya que su preocupación era real y se convirtió en un hecho.

Sobre la postura del Partido Colorado, aclaró que el partido se va a pronunciar cuando el presidente considere y cuando estén claros los temas. Explicó que hay reuniones previstas tanto con líderes colorados como con la oposición, sector con el que Cartes ya se reunió.

Lea más: Ueno Bank: importadores y comerciantes advierten de “semiparalización” del comercio y piden devolver fondos por montos

Admitió que esta situación no solo afectó al gobierno, sino también al Partido Colorado, con el que deberán contestar a la ciudadanía.

Los periodistas le preguntaron a Barrios si es que “le cagaron” (le hicieron caer en una trampa) al Presidente de la República, a lo que el senador respondió “yo creo que sí”.