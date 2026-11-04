IPS reasignará a jubilados a otros bancos tras caso Ueno: así podrán consultar dónde cobrar

La gerente financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, explicó este miércoles que la institución trabaja en la reasignación de los jubilados a otras entidades bancarias, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

Para garantizar la continuidad de los pagos, el IPS mantuvo reuniones con siete entidades bancarias, que ya presentaron sus respectivas ofertas.

Vera señaló que, debido a la proximidad de la fecha de pago, el IPS realizará una asignación directa de bancos a aquellos jubilados que no puedan gestionar por cuenta propia el cambio de entidad. En estos casos, los beneficiarios no podrán elegir inicialmente dónde cobrarán sus haberes, ya que la previsional determinará el banco que les corresponderá.

Sin embargo, aclaró que los jubilados que quieran elegir otra entidad bancaria pueden gestionar el cambio desde ahora, sin necesidad de esperar a que el IPS les asigne un banco. Para ello, deberán realizar el trámite correspondiente ante las entidades habilitadas.

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¿Cómo consultar en qué banco cobrarán los jubilados del IPS?

Según Vera, el IPS prevé comunicar a principios de la próxima semana a los jubilados cuál será la entidad bancaria asignada para el depósito de sus haberes. La información estará disponible a través de una sección especial que se habilitará en la plataforma institucional Mi IPS.

El mecanismo será sencillo: los beneficiarios deberán ingresar al portal institucional, acceder a la ventana que será habilitada para esta consulta e introducir su número de cédula de identidad. De esa manera, podrán conocer el banco al que fueron asignados para recibir sus pagos.

“Vamos a estar comunicando. Será una ventana en donde ellos carguen su cédula y puedan tener la información de la entidad bancaria a la cual se les estará depositando”, explicó la gerente financiera.

Esta herramienta está pensada principalmente para los jubilados que no puedan realizar personalmente las gestiones para cambiar de entidad bancaria. En esos casos, el IPS les asignará un banco y comunicará la información a través de su plataforma digital.

¿Cómo cambiar de banco para cobrar la jubilación del IPS?

Los jubilados que deseen elegir una entidad bancaria diferente a la que les sea asignada por el IPS pueden gestionar el cambio desde ahora. Para ello, deberán completar el formulario correspondiente en el Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco GNB o en Banco Itaú, entidades habilitadas para realizar este trámite.

De esta manera, no es necesario esperar al primer cobro del 17 de noviembre para solicitar el cambio de banco. La posibilidad de elegir una entidad por preferencia está disponible para quienes puedan realizar personalmente la gestión.

Por otra parte, Vera confirmó que también se habilitará la modalidad de cobro presencial en ventanillas bancarias para aquellos jubilados que prefieran retirar sus haberes de esa manera.

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IPS garantiza pago a jubilados

La reasignación de los 32.000 jubilados se produce en medio de la incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank, luego de que se conociera el inicio del procedimiento de resolución por parte del BCP.

Vera había garantizado que los beneficiarios del IPS podrán cobrar sus haberes, pese a que la previsional mantiene aproximadamente US$ 355 millones de su fondo de inversiones depositados en dicha entidad.