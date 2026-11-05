Cajubi tenía G. 41.300 millones en Ueno Bank y promete pagar jubilaciones “con normalidad”

La Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional emitió este 3 de noviembre el Comunicado N.º 31/2026. Lo dirigió a sus afiliados, jubilados y pensionados “en relación con la situación presentada respecto a UENO Bank”, con el fin de “brindar información y transmitir tranquilidad”.

La institución informó que el pago de las jubilaciones, pensiones y demás beneficios “se encuentra garantizado y será realizado con normalidad, en las fechas establecidas en el calendario institucional”. Sostiene además que cuenta con “un sólido portafolio de inversiones, diversificado y con mecanismos financieros y operativos destinados a asegurar la continuidad del pago”.

El texto, sin embargo, no precisa cuánto dinero de los afiliados quedó en Ueno ni qué parte podría recuperarse. Tampoco explica cuáles son esos “mecanismos” ni cómo se aplicarían si parte de los fondos quedara atrapada en el proceso.

Cajubi indicó que realiza un “seguimiento permanente” de las medidas del Banco Central del Paraguay (BCP) y de los procedimientos de la Ley N.º 2334/03, con el objeto de “ejercer todos los derechos que correspondan y precautelar los recursos administrados”. Prometió, además, mantener informados a sus afiliados “a través de sus canales oficiales”.

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Lo que revela la Memoria 2025

El dato que falta en el comunicado está en la Memoria institucional 2025 de la caja. Al 31 de diciembre de 2025, cinco de sus fondos tenían certificados de depósito de ahorro (CDA) en Ueno Bank por un total de G. 41.300 millones, unos US$ 6,3 millones al tipo de cambio que usa el propio documento.

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El mayor monto corresponde al Fondo del Plan de Beneficio Proporcional Saldado Adicional (BPS-A), con G. 17.000 millones. Le siguen el Plan de Contribución Definida (PCD), con G. 9.500 millones; el Plan de Gestión Administrativa, con G. 5.800 millones; el Plan de Beneficio Saldado (PBS), con G. 5.000 millones; y el fondo de Invalidez y Muerte (BIM), con G. 4.000 millones.

Alrededor de un tercio de ese dinero, G. 13.500 millones, se colocó durante 2025, en tres CDA: G. 6.000 millones el 27 de agosto (12,22 % de interés a 1.440 días), G. 3.500 millones el 13 de noviembre (12,33% a 540 días) y G. 4.000 millones el 21 de noviembre (12,45% a 720 días). El resto no figura entre las inversiones realizadas ese año.

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A quiénes alcanza

Al cierre de 2025, la caja registraba 3.911 afiliados. De ellos, 2.363 son jubilados y pensionados (1.807 jubilados y 556 pensionados) y 1.546 son afiliados activos, entre empleados de Itaipú, directores, consejeros y personal de la propia Cajubi. Completan la lista dos afiliados voluntarios.

Según la Memoria, Cajubi la administra un Consejo de Administración presidido por Robert Osvaldo Noguera Palacios, en el cargo desde agosto de 2021. Lo acompañan como vicepresidenta Maura Lucía Olazar y, por Itaipú, Héctor Ramón Sosa Alonso (desde el 26 de noviembre de 2025) y Rubén Esteban Auad Benítez. Los afiliados activos están representados por Rodrigo Daniel Orué Cáceres y los jubilados y pensionados, por Luis Enrique Cadogan Piraggini.

Las inversiones cuentan con el asesoramiento de un Comité de Inversiones, presidido por Juan Manuel Vass Núñez. La gerente general es Mirna Elizabeth Chamorro Villasanti, el gerente financiero es Fernando José Villalba Ríos (desde junio de 2025) y la síndica, Ruth Violeta Martínez González.

Qué tan expuesta está

Sumados los totales de inversiones de sus seis fondos (G. 3.552.673 millones), lo que tenía en Ueno equivale a cerca del 1,16%. Es un porcentaje bajo, pero en términos absolutos supone más de G. 41.000 millones de recursos previsionales en una entidad ahora intervenida.

El BCP dispuso el 2 de noviembre iniciar la resolución de Ueno, tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia “por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido”. Los activos y pasivos del banco están congelados mientras la Superintendencia de Bancos prepara el balance de exclusión, para el cual tiene hasta 15 días.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, es decir, G. 228.300.000, “por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual”, según el BCP. El monto de Cajubi en Ueno equivale a unas 181 veces ese tope, y el comunicado no aclara cómo se aplicaría la garantía a sus fondos.

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Lo que viene

Para los saldos que superen la garantía, el hasta esta mañana presidente del BCP, Carlos Carvallo, dijo que la Superintendencia trabajará en “procedimientos de compensación de activos y pasivos de la entidad para procurar la mayor protección posible”. Los activos y pasivos serán transferidos luego a otras entidades “a través de un proceso competitivo”.

Mientras tanto, la recuperación del dinero de Cajubi, como la de cualquier otro depositante por encima del tope, depende del resultado de ese balance. Cajubi deberá aclarar a sus beneficiarios cuánto de esos G. 41.300 millones espera recuperar y qué respaldo tiene para sostener el pago de beneficios.