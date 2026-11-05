Ueno Bank: las opciones de las mipymes para abrir una cuenta bancaria en bancos de plaza

Tras la resolución de Ueno Bank, los emprendedores y pequeños empresarios que utilizaban la entidad para sus operaciones financieras deben buscar otras opciones para administrar sus recursos.

En este escenario, los bancos de plaza ofrecen alternativas que, en varios casos, permiten iniciar el proceso de apertura de una cuenta desde el celular, sin necesidad de acudir inicialmente a una sucursal.

El procedimiento digital generalmente requiere contar con una cédula de identidad vigente y un teléfono celular con conexión a internet. El interesado debe descargar la aplicación oficial de la entidad bancaria, completar sus datos personales, registrar información sobre su ocupación e ingresos y realizar la validación de identidad mediante fotografías del documento y una selfie.

Posteriormente, debe confirmar su número de teléfono mediante un código enviado por SMS, establecer una contraseña y habilitar los mecanismos de seguridad correspondientes para operar desde la aplicación.

Sin embargo, abrir una cuenta digital no significa necesariamente disponer de una cuenta empresarial con capacidad para movilizar montos elevados. Los límites de operación y los requisitos documentales varían de acuerdo con el tipo de producto y el perfil del cliente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

Cuentas básicas y límites de operación

El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, explicó que algunas entidades ya ofrecen mecanismos simplificados para abrir cuentas, aunque advirtió que los límites establecidos pueden resultar insuficientes para una parte importante del sector.

Mencionó que algunas entidades incorporaron un sistema de apertura digital y que, los emprendedores, pueden acceder a una cuenta con un límite de movimiento superior cuando presentan documentación adicional.

Según detalló, una cuenta abierta mediante el procedimiento simplificado permite operar hasta aproximadamente G. 9 millones, equivalentes a tres salarios mínimos y al presentar determinados documentos, el límite puede elevarse a unos G. 18 millones, equivalentes a seis salarios mínimos.

No obstante, para acceder a una cuenta empresarial con mayor capacidad de movimiento, las entidades requieren documentación adicional, como balances y declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), entre otros respaldos.

En ese sentido, Tavella señaló que las exigencias documentales responden a las disposiciones del Banco Central y que, a medida que el cliente presenta la información requerida, puede ampliar los límites de operación y acceder a una cuenta empresarial convencional.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Las cuentas básicas no alcanzan para todas las mipymes

El titular de Fedemipymes advirtió que las cuentas simplificadas pueden ser útiles para los emprendimientos más pequeños, pero no responden necesariamente a las necesidades de todas las microempresas.

Explicó que este tipo de productos resulta conveniente para negocios que facturan entre G. 8 millones y G. 18 millones mensuales. Sin embargo, recordó que una microempresa puede alcanzar una facturación promedio de G. 80 millones al mes, equivalente a cerca de G. 1.000 millones al año.

“Nosotros necesitamos que estas cuentas, presentando por supuesto balance e IVA, permitan mover por lo menos hasta G. 60 millones o G. 70 millones por mes. Ahí sí la cuenta se convierte en algo más interesante”, sostuvo.

Tavella también aclaró que no todos los emprendedores cuentan con una cédula mipymes. Indicó que quienes están inscriptos en los regímenes Simple y Resimple no necesariamente disponen de este documento, mientras que quienes tributan el impuesto a la renta empresarial (IRE) al cierre del año pueden contar con él.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Gestiones para facilitar la apertura de cuentas

Ante las dificultades que enfrentan los clientes de Ueno Bank, desde Fedemipymes consideran necesario avanzar en conversaciones con la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), a fin de encontrar alternativas que permitan a los pequeños negocios acceder a cuentas con límites de operación acordes con sus necesidades.

Tavella indicó que el gremio espera que se normalice primero la situación generada por la resolución del BCP y que posteriormente buscarán acercarse a Asoban para plantear mecanismos que faciliten la inclusión financiera de las mipymes.

También señaló que, en principio, los emprendedores que no cuentan con otra cuenta bancaria pueden acercarse a las entidades y solicitar una cuenta básica presentando su cédula mipymes. Mencionó que algunas entidades avanzaron en este tipo de alternativas.

El desafío, según el representante del sector, no se limita a conseguir una cuenta bancaria, sino a garantizar que los pequeños negocios puedan continuar cobrando, pagando a proveedores y movilizando sus ingresos sin que los límites operativos terminen afectando su actividad económica.