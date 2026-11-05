Fondos de Itaipú en Ueno Bank: la binacional no responde cuánto quedó congelado tras la intervención

ABC consultó al director financiero de Itaipú, Rafael Lara, cuántos fondos de la binacional había en Ueno Bank hasta el último cierre, cómo afecta la intervención a su operación y qué hará ante el escenario actual. Hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta de ningún tipo.

El silencio no es nuevo. El 6 de octubre, ABC hizo una consulta similar por WhatsApp al superintendente de Comunicación, José Luis Rodríguez Tornaco, para el mismo director financiero, cuánto tenía en Ueno, a qué plazo y a qué tasa. El 8 de octubre, ABC también presentó otro pedido formal a través de la Defensoría General de Itaipú. Al 14 de octubre, la binacional seguía sin informar sobre sus saldos actuales ni sus tasas.

Cabe recordar que Itaipú dejó de publicar los nombres de los bancos y sus depósitos en ellos en sus estados financieros desde el 2024, con Santiago Peña como presidente de la República. Rodríguez Tornaco lo atribuyó a “una decisión binacional, porque se levantaron los relevamientos acerca de que el consolidado del patrimonio, los números agregados eran los relevantes”.

En tanto que el 13 de octubre, tras la insistencia de ABC para saber dónde está guardada la plata de Itaipú, la propia entidad terminó revelando, en X, dónde deposita su dinero en Paraguay.

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Lo que Itaipú había dicho

El comunicado de Itaipú Margen Derecha publicado en X el 13 del mes pasado, presentó el salto de los fondos en bancos locales como un logro del Gobierno: “por primera vez en la historia”, los recursos de la binacional se distribuyen “de manera más equitativa”, al pasar de US$ 57 millones en 2023 a US$ 537 millones en 2025. El texto lo calificó como una forma de “reivindicar la soberanía e igualdad en el manejo de fondos”.

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La “Tabla de promedios de saldos finales” que lo acompañó promedia los saldos desde agosto de 2023, inicio de la actual administración, hasta la fecha, y ubicaba a Ueno como la tercera entidad en ambas monedas. En guaraníes, sobre un promedio de G. 178.930 millones, el banco concentraba el 15,48%, unos G. 27.703 millones, detrás de Basa (32,62%) y Sudameris (26,11%).

En dólares, la participación era todavía mayor. Sobre un promedio de US$ 206,8 millones, Ueno tenía el 24,10%, equivalente a US$ 49,8 millones, solo por detrás de Sudameris (33,37%, US$ 69 millones) y Continental (25,61%, US$ 52,9 millones).

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Seguridad y liquidez, según Itaipú

La binacional indicó que los recursos de la Margen Derecha se colocan “exclusivamente en bancos legalmente habilitados, previa aprobación del Directorio Ejecutivo por resolución RDE” y que las entidades deben tener calificación “AAApy o Aapy o equivalente”. En la tabla, Ueno figuraba con calificación AA. Según el texto, la distribución buscaba “reducir la dependencia de una única institución”.

Itaipú añadió que los fondos “deben tener liquidez acorde a las necesidades de pago de la Entidad, con lo que queda descartada la presunción de que los fondos de ITAIPU puedan servir para apalancar operaciones a plazo de los bancos”.

Hoy, afirmó en aquel momento, se mantienen “en su totalidad en cajas de ahorro a la vista bajo modalidad de cuentas combinadas”, es decir, disponibles a demanda.

Con esos datos, ABC calculó que unos US$ 54 millones, cerca del 23% de entre US$ 230 y US$ 234 millones, estarían en Ueno. Es una estimación sobre promedios, no un saldo actual, que es justamente el dato que Itaipú no quiere dar hasta ahora. La tabla tampoco aclara desde cuándo recibe fondos Ueno.

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Cuánto podría estar en juego

El peso de los bancos locales en la caja de la binacional creció de forma abrupta. Según sus estados financieros, el dinero de Itaipú en Paraguay pasó de US$ 56,9 millones al cierre de 2023 a US$ 537,1 millones al cierre de 2025: 9,4 veces más y el 32% de su efectivo total, de US$ 1.671,9 millones. Son saldos de fin de año, distintos de los promedios de la tabla.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre solo hasta G. 228,3 millones (75 salarios mínimos) por depositante en cada entidad. Este tope no alcanza a cubrir los fondos de una entidad como Itaipú, ni tampoco se sabe hasta ahora cómo se tratarán sus depósitos en la resolución de Ueno Bank.

Solo el promedio en guaraníes que Itaipú publicó equivale a unas 121 veces ese tope. El promedio en dólares, a un tipo de cambio de G. 6.144 por dólar (4 de noviembre), representa unas 1.340 veces lo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos. En conjunto, los fondos promedio de la binacional en Ueno superarían en cerca de 1.460 veces la garantía por depositante.

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Lo que dijo el BCP

El BCP anunció la intervención poco después de las 3:00 del martes último, mediante un procedimiento de resolución aprobado por unanimidad en una resolución fechada el 2 de noviembre. La solvencia de Ueno cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. Los activos y pasivos quedaron congelados y el BCP tiene hasta 15 días para elaborar el balance de exclusión.

El entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, definió la medida como el “desenlace de varios meses de trabajo técnico” iniciado en junio, con indicios de créditos a empresas vinculadas “al grupo que controla la entidad”. Calificó el caso de Ueno como “un hecho puntual y aislado”.

Carvallo, que presidió Ueno hasta mediados de 2023, ya no está al frente del BCP. “Mi renuncia está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo”, dijo en la conferencia. Su renuncia fue aceptada ese mismo martes y la vicepresidenta Liana Caballero quedó como presidenta interina.

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Otras instituciones públicas, con cifras

A diferencia de Itaipú, otras entidades públicas sí dieron números. El presidente de la ANDE, Miguel Báez, informó que hay unos US$ 46 millones de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán y cerca de G. 36.000 millones de fondos propios en Ueno, y pidió al BCP un “tratamiento especial”.

El IPS tiene US$ 355 millones, alrededor del 9% de su cartera, según su director de Inversiones, Hugo Díaz.

Ueno ya había dicho a ABC que sus depósitos públicos superaban los US$ 800 millones y que incluían fondos de binacionales.

También la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) -que aseguró que seguirá pagando jubilaciones y pensiones con normalidad tras la resolución de Ueno Bank-, según su Memoria 2025, tenía G. 41.300 millones en certificados de depósito de ahorro.