ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 17:06

Ueno Bank: IPS abrió proceso de protección de sus fondos ante el BCP

Hombre en traje oscuro y gafas escribe en documentos en recepción del IPS, con expresión tranquila y entorno sobrio.
Pablo José Morinigo Cáceres firma documentos en la recepción del BCP para solicitar la recuperación de los fondos del IPS invertidos en Ueno Bank.Gentileza IPS

El IPS formalizó ante el BCP su intervención como acreedor privilegiado para proteger fondos multimillonarios en Ueno Bank, mientras la crisis financiera golpea la estabilidad del país y acorrala políticamente al presidente Santiago Peña, quien renunció esta tarde.

Por Nadia Cano
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La crisis financiera desatada en torno a Ueno Bank, que estalló este martes tras su intervención por el Banco Central del Paraguay (BCP), dejó a miles de ahorristas sin acceso a su dinero. Entre los afectados se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyas autoridades se presentaron esta tarde ante la banca matriz para formalizar su posición como acreedores privilegiados buscando la protección de los fondos del seguro social.

Lea más: Jubilados de IPS exigen responsabilidades políticas al gobierno de Santiago Peña

La medida busca blindar los multimillonarios fondos de la previsional depositados en la entidad intervenida, en un contexto marcado por una fuerte tormenta política que salpica directamente al Poder Ejecutivo.

IPS tiene el 9% de sus activos en Ueno Bank

Encabezada por los consejeros del IPS, junto al director jurídico Pablo Morínigo y la gerente financiera Gladys Vera, la comitiva del IPS entregó esta tarde, la documentación formal en la banca matriz a fin de iniciar el proceso de acreditación de créditos ante los interventores del BCP.

Con una exposición estimada de US$ 355 millones que representan cerca del 9% de la cartera de inversiones de la previsional, el futuro de los recursos encargados de sostener a miles de jubilados depende de los resultados de la evaluación patrimonial que la Superintendencia de Bancos deberá finiquitar.

IPS asegura que pago de haberes y aguinaldo están garantizados

Aunque desde la gerencia financiera del IPS se intentó llevar paños fríos asegurando que el pago de haberes y aguinaldos de noviembre está garantizado mediante planes de contingencia con otras entidades, la sombra de la insolvencia bancaria mantiene en vilo a la clase trabajadora.

Grupo de siete personas en sala institucional, todos lucen tranquilos, visten trajes oscuros y chaquetas, rodeados de retratos enmarcados.
El IPS formaliza su intervención en Ueno Bank mientras Santiago Peña renuncia a la presidencia en un contexto de crisis financiera.

“Hemos presentado esta nota, pero es apenas un comienzo. Ahora entramos en un proceso de acreditación de los documentos”, señaló Morínigo, director Jurídico del IPS, al referirse a las gestiones iniciadas para resguardar los intereses de la previsional.

Por su parte, Vera, gerente financiera del IPS, explicó que actualmente se desarrolla el proceso de resolución que requiere una evaluación de la situación patrimonial de la entidad bancaria, incluyendo la calidad de sus activos y pasivos. Informó que los interventores disponen de aproximadamente 15 días para analizar estos elementos y definir los pasos a seguir.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar